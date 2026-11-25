Bütçe mecliste kabul edildi

Kütahya İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Kütahya İl Özel İdaresi’nin 2027 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Toplam bütçe 3 milyar 150 milyon TL olarak belirlendi. Görüşmelere Vali Musa Işın de katıldı ve meclis üyelerinin değerlendirmeleri sonrası tasarı onaylandı.

Yatırım dağılımı ve ödenekler:

Bütçeden yatırım çalışmalarına ayrılan kaynak dikkat çekiyor; toplamda 1 milyar 112 milyon 943 bin TL yatırım kalemi için öngörüldü. Kurum içi dağılımda ise birim müdürlüklerine 2 milyar 573 milyon 748 bin TL, dış kurum müdürlüklerine 469 milyon 830 bin TL, ilçe özel idare müdürlüklerine ise 106 milyon 422 bin TL ödenek tahsis edildi.

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri için ayrılan kaynak 82 milyon TL olarak planlandı; bunun 62 milyon 500 bin TL'sinin yatırımlarda, 19 milyon 500 bin TL'sinin ise cari giderlerde kullanılacağı öngörülüyor. Bu dağılım, kırsal altyapı ve yerel hizmetlere kayda değer bir kaynak aktarımını işaret ediyor.

Artış oranı ve şeffaflık hamlesi:

2027 bütçesi, 2026 başlangıç bütçesi olan 2 milyar 200 milyon TL ile kıyaslandığında yüzde 43,18 oranında artış gösterdi. Geçen yıl verilen 390 milyon TL'lik ek bütçe de hesaba katıldığında artış oranı ise yüzde 21,62 olarak hesaplandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, bütçenin il ihtiyaçları ve vatandaşların menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını vurgulayarak kaynakların verimli şekilde değerlendirileceğini belirtti. Özcura görüşmeler sırasında, "Bu yıl da bütçemizin üstüne çıkacağımıza eminiz. İnşallah genel bütçemizi halkımızın ve Kütahya’mızın menfaatine, kuruşu kuruşuna harcayacağız" dedi.

Görüşmelerde öne çıkan bir diğer başlık ise kurumsal şeffaflık uygulaması oldu. Özcura, İl Özel İdaresi’nde hayata geçirilmesi planlanan online şeffaflık sistemiyle kurumun faaliyetlerinin kamuoyuna açık ve denetlenebilir hale geleceğini söyledi. Özcura'nın ifadesiyle: "Türkiye’de İl Özel İdareleri’nde ilk olarak online sisteme geçiyoruz. Dışarıdan veya içeriden hiçbir şekilde gizli saklı hiçbir işimizin olmadığını, her türlü hizmetin şeffaf bir şekilde sunulacağını göstereceğiz."

Özcura ayrıca bu adımın İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nin doğal başkanı olan Vali Musa Işın’ın onayıyla başlatılacağını belirterek, ilgili ekip arkadaşlarına ve Valiye teşekkür etti. Yeni bütçeyle birlikte yatırım öncelikleri ve şeffaflık uygulamalarının takip edileceği bildirildi.

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ'NİN 2027 YILI BÜTÇESİ 3 MİLYAR 150 MİLYON TL OLDU