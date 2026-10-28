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Karaman'da 103. yıl coşkusu: Atatürk büstüne çelenk bırakıldı

Karaman'da 29 Ekim kutlamalarında Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk konuldu; törene vali, milletvekilleri, rektör, başkan ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Karaman'da 103. yıl coşkusu: Atatürk büstüne çelenk bırakıldı

Karaman'da 29 Ekim kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla Karaman'da düzenlenen tören, Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı.

Törenin akışı:

Tören, ilk olarak Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile başladı. Ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar ve temsilciler:

Törene, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Yeni Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk büstüne çelenk bırakılmasının ardından gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

KARAMAN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YILI KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE CUMHURİYET...

KARAMAN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YILI KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE CUMHURİYET PARKI’NDAKİ ATATÜRK BÜSTÜNE ÇELENK BIRAKILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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