Kayseri, Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin 782. ölüm yıldönümünü üç günlük anma programıyla yad edecek

Kayseri’nin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hazretleri, vefatının 782. yılı dolayısıyla 4-5-6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Etkinlikler öncesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan basın tanıtım toplantısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi; toplantıda hazırlanan kısa film de izletildi.

Anma programı ve içerikleri:

Program; tiyatro gösterileri, sergiler, sempozyumlar, paneller ve farklı kitlelere hitap eden etkinlikleri kapsayacak şekilde planlandı. Organizasyonun hedefi, hem yerel halkın hem de farklı şehirlerden ve ülkelerden gelecek ziyaretçilerin Hazret’i daha yakından tanımasını sağlamak olarak açıklandı.

Kurumsallaşma ve bilinirlilik vurgusu:

23., 24. ve 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, toplantıda programın geçen yıl başlayan çalışmaların devamı olduğunu belirtti. Karayel, "Geçen yıl 781. yıl dönümü münasebetiyle başladığımız bu anma toplantıları, daha önce küçük çaplı olarak anılmış bile olsa, kurumsal olarak Allah’ın izniyle bundan sonra inşallah bu ikincisi oluyor" ifadelerini kullandı. Karayel, Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin Mevlana ve Şems-i Tirmizi bağlamındaki rolüne işaret ederek, Hazret’in Mevlana’nın yetişmesinde önemli katkıları olduğunu vurguladı ve Kayseri için bu mirasın daha görünür kılınmasının önemine dikkat çekti.

Türbe çevresi ve kentsel düzenleme projeleri:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nin bulunduğu bölgeyle ilgili çalışmalara ilişkin kapsamlı bir proje hazırlandığını açıkladı. Büyükkılıç, mevcut İl Halk Kütüphanesi binasının taşınması gerektiğini, bölgenin ruhuna uygun yeni projelerle alanın taçlandırılacağını ve eserlerin bir arada değerlendirileceği bir düzenlemenin planlandığını belirtti.

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içindeki 6 bin metrekarelik kütüphane projesinin bu hedefin ilk adımı olduğunu, Kültür Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda kütüphane açılışının gerçekleştiğini ve söz konusu yapının daha sonra yeni fonksiyonlarla değerlendirileceğini söyledi. Konuşmasında "Şu anda projemiz hazır" ifadelerini kullanan Büyükkılıç, projenin İl Kültür Müdürlüğü, paleontoloji müzesi ve sanat mektepleri gibi unsurları kapsayacak şekilde planlandığını aktardı.

Vali Gökmen Çiçek de etkinliklerin içeriğine dair bilgi vererek, "Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin Kayseri ile birlikte tüm dünyada tanınmasını istiyoruz" dedi. Çiçek, programın sahne, sergi ve akademik içeriklerle geniş kitlelere hitap edeceğini, Hazret’in yaşadığı dönemin zorluklarına—Moğol saldırıları gibi—ve onun toplum için sağladığı manevi rehberliğe dikkat çekti.

Basın toplantısına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Etkinliklerin amaçları arasında Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin yerel bellekteki yerinin güçlendirilmesi, türbe çevresi ve yapıların düzenlenmesiyle kültürel mirasın korunması ve bu manevi değerin daha geniş kitlelere tanıtılması bulunuyor.

KAYSERİ'NİN MANEVİ MİMARI SEYYİD BURHANEDDİN HAZRETLERİ, VEFATININ 782. YILINDA DÜZENLENECEK OLAN ETKİNLİKLERLE ANILACAK.