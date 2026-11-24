Olayın özeti:

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde iddiaya göre aile içinde çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. 4 çocuk annesi Nihal Ç., kayınpederi Mehmet Ç. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.

Olayın ayrıntıları:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Nihal Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı; kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Nihal Ç. hayatını kaybetti.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından şüpheli Mehmet Ç.'nin jandarma karakoluna giderek teslim olduğu, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın jandarma ve adli makamlarca sürdüğü kaydedildi.

KAYINPEDERİ MEHMET Ç. TARAFINDAN DEFALARCA BIÇAKLANAN 4 ÇOCUK ANNESİ NİHAL Ç., KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. OLAYIN ARDINDAN ŞÜPHELİ KAYINPEDERİN JANDARMAYA GİDEREK TESLİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.