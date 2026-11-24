yangına müdahale süreci:

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi 7014 Sokak'ta gece saat 02.00 sıralarında bir evde yangın çıktı. İhbarı alan ekipler derhal sevk edildi; bölgeye 1 itfaiye aracı ve 2 personel ile sağlık ekipleri gönderildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının öncelikle ısı pompasının bulunduğu kısma ardından oturma odasına yayıldığını tespit ederek müdahaleye başladı. Çalışmalar yoğun duman ve alev riski dikkate alınarak yürütüldü.

yaralananlar ve inceleme:

Müdahale sırasında yangına müdahale eden vatandaşlar S.U. ve M.Ö. yaralandı; yaralılar olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını saat 03.15 civarında söndürerek kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmalarını tamamlamasının ardından yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

BALIKESİR'İN MARMARA İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDEN 2 KİŞİ YARALANDI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ.