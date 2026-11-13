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Tekirdağ’da birlik ve üretim vurgusuyla kurtuluşun 104. yılı kutlandı

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Atatürk heykeli önünde düzenlenen törende düşman işgalinden kurtuluşun 104. yılı, protokol, asker ve halk tarafından anıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Emre Koç

Tekirdağ’da birlik ve üretim vurgusuyla kurtuluşun 104. yılı kutlandı

Tören ve katılımcılar:

Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesindeki Atatürk heykeli önünde resmi bir tören düzenlendi. Törene Vali Recep Soytürk, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program çelenk sunumu ile başladı; ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanları için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Soytürk'ün mesajı:

Vali Recep Soytürk, konuşmasında Tekirdağ’ın tarih boyunca huzurun, barışın ve medeniyetin şehri olduğunu vurguladı. Birinci Dünya Savaşı ve ardından imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında Anadolu’nun birçok bölgesi gibi Tekirdağ’ın da işgal edildiğini hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen kurtuluş mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Soytürk, kurtuluş sırasında gösterilen fedakârlıkların bugünkü Tekirdağ’ın temellerini oluşturduğunu belirterek ilin günümüzde üretim, yatırım ve istihdam açısından bölgesinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Ekonomik ve lojistik atıflar:

Vali Soytürk, Tekirdağ’ın Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptığını ve yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi. İlin ihracat performansının da dikkat çektiği belirtildi.

Ayrıca Tekirdağ’ın lojistik avantajlarına işaret edilerek; Çerkezköy-Halkalı hızlı tren hattı, Kınalı-Malkara Otoyolu ve Süleymanpaşa Lojistik Merkezi gibi projelerle şehrin ulaşım ve lojistik altyapısının güçlendiği vurgulandı.

Törenin devamı ve katılımcılar:

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından tören, çeşitli programlarla devam edecek. Etkinliğe ayrıca Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ&#039;ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı

Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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