Erken müdahale ile diyabetin etkileri azaltılabilir

dünya ve türkiye tablosu:

Burtom Özlüce Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Ali Ecer, diyabetin küresel ve ulusal düzeydeki büyüklüğüne dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 1991'den beri anılan Dünya Diyabet Günü'nün 14 Kasım'da Sir Frederick Banting anısına düzenlendiğini hatırlatan Ecer, bu yılki temanın 'Diyabetle Mücadele ve Erken Müdahale' olduğunu belirtti. Ecer, dünyada toplam 800 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 11 milyon diyabet hastası bulunduğunu, dünyada her 21 saniyede bir yeni tanı konduğunu ve her 6 saniyede bir hastanın diyabet veya buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

belirtiler ve erken tanının önemi:

Uzm. Dr. Ecer, diyabetin en klasik belirtileri olarak çok su içme, sık idrara çıkma ve ağız kuruluğunu sıraladı. Ancak bu belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeden de harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Kan şekeri ölçümü birçok sağlık merkezinde kolaylıkla yapılabildiğini; özellikle ailevi genetik riski bulunanlar ve obezite sorunu yaşayan bireylerde şeker yükleme testleri, tokluk kan şekeri ölçümleri ve insülin seviyelerinin değerlendirilmesi sayesinde hastalık klinik olarak ortaya çıkmadan müdahale etme şansı elde edildiğini söyledi.

önleme ve tedavi yaklaşımları:

Ecer, toplumda en sık görülen Tip 2 diyabetin büyük ölçüde önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu; erken müdahale ile komplikasyon riskinin önemli oranda azaltılabileceğini belirtti. Genetik olarak önlenemeyen Tip 1 diyabette ise doğru insülin uygulamaları ve düzenli takiple kontrolün sağlanabildiğini ifade etti. Uzm. Dr. Ecer, erken tanı ve uygun tedaviyle hastaların yaşam kalitesinin ve süresinin uzatılabileceğini, diyabetin gelişiminin tamamen önlenebileceğini ya da ciddi oranda geciktirilebileceğini vurgulayarak risk grubundaki bireylerin zaman kaybetmeden tetkik yaptırmasını tavsiye etti.

BURTOM ÖZLÜCE TIP MERKEZİ DAHİLİYE UZMANI DR. MEHMET ALİ ECER, "DÜNYADA HER 21 SANİYEDE BİR KİŞİYE DİYABET TANISI KONULUYOR. ANCAK ERKEN MÜDAHALE, DOĞRU TANI VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİYLE DİYABETİN ÖNÜNE GEÇMEK VE KOMPLİKASYON RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK MÜMKÜN" DEDİ.