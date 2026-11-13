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Erzincan'da bypass önerilen hastanın damarları iki seansta stentle açıldı

Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde, başka merkezde açılamayan damarları olan 55 yaşındaki Memduh Batıgün'e iki seansta balon ve stentle koroner girişim uygulandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan'da bypass önerilen hastanın damarları iki seansta stentle açıldı

Bypass önerilen hastada iki aşamalı koroner girişim

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, daha önce farklı bir sağlık kuruluşunda yapılan anjiyografi sonrası damarları açılamayan ve bypass ameliyatı önerilen 55 yaşındaki Memduh Batıgün, hastanenin Kardiyoloji Kliniğine başvurdu.

hasta kliniğe başvurusu:

Başvuru sonrası yapılan değerlendirmede, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Küçüksu ve kardiyoloji ekibi hastanın durumunu yeniden inceledi. Önceki işlemde açılamayan koroner damarlara yönelik alternatif bir tedavi planı değerlendirildi ve girişimin iki ayrı seansta yapılmasına karar verildi.

uygulanan işlemler:

Planlanan müdahaleler kapsamında kalp damarlarındaki darlıklara yönelik olarak balon ve stent uygulamaları gerçekleştirildi. İşlemler iki ayrı seansta tamamlandı ve tedavi sürecinin sonunda hastanın genel sağlık durumu iyi bulundu. Memduh Batıgün, kontrol altında tutulup gerekli tetkiklerin ardından taburcu edildi.

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZAFER KÜÇÜKSU

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZAFER KÜÇÜKSU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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