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Bayburt’ta miniklere günlük alışkanlıklarla sağlıklı gelecek

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesiyle Konursu İlkokulu ve Anaokulunda öğrencilere hijyen, ağız-diş ve 112 eğitimi verildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt’ta miniklere günlük alışkanlıklarla sağlıklı gelecek

Bayburt’ta okullarda sağlık eğitimi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında Milli Eğitim Vakfı Konursu İlkokulu ve Anaokulunda öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri düzenlendi. Etkinliklerde çocuklara sağlıklı yaşam, kişisel hijyen, ağız-diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin içeriği:

Program, yaş grubuna uygun anlatımlar ve uygulamalı aktivitelerle kurgulandı. Çocuklara günlük yaşamda uygulayabilecekleri el yıkama, diş fırçalama ve temel hijyen alışkanlıkları gösterildi; bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları basit ve anlaşılır örneklerle aktarıldı. Eğitimler sırasında eğitici oyunlar, görsel materyaller ve kısa uygulamalı gösterimler kullanılarak öğrenmenin kalıcılığı artırılmaya çalışıldı.

Amaç ve beklentiler:

Etkinliklerin temel hedefi, öğrencilerin küçük yaşta sağlık bilinci kazanması ve kalıcı sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmesidir. Çalışmalarla hem bireysel hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması hem de olası sağlık risklerine karşı farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE SAĞLIK EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE SAĞLIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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