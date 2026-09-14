Teknofest’te Şahinbey'den iki kategoride Türkiye başarısı

TEKNOFEST'te Şahinbey rüzgarı

TEKNOFEST İHA Yarışmaları'nda Şahinbey Belediyesi desteğiyle hazırlanan genç ekipler iki ayrı kategoride Türkiye dereceleri elde ederek Gaziantep'i gururlandırdı. İlçe yönetiminin eğitim ve teknoloji yatırımlarının somut sonuçları, yarışmada elde edilen başarılarla görünür hale geldi.

Göktürkler Türkiye'nin zirvesinde:

Döner Kanat Kategorisinde mücadele eden Şahinbey BİLSEM Göktürkler Takımı, rakiplerini geride bırakarak Türkiye 1'incisi oldu. Ekip aynı zamanda gösterdikleri performansla TUSAŞ özel ödülünün de sahibi olarak ödüllendirildi. Bu başarı, gençlerin tasarım ve uygulama yetkinliğini ortaya koyarken, bölgedeki teknoloji ekosisteminin güçlendiğine işaret ediyor.

Alpagu UAV'dan Türkiye üçüncülüğü:

Sabit Kanat Kategorisinde yarışan Şahinbey Alpagu UAV Takımı ise zorlu parkuru tamamlayarak Türkiye 3'üncüsü oldu. İki farklı kategoride elde edilen dereceler, ilçede yürütülen eğitim programları ile gençlere ayrılan kaynakların somut bir karşılığını gösterdi ve geleceğin mühendislerinin Gaziantep'ten yetiştiğini kanıtladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu derece alan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, "Sabit Kanat Kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olan Şahinbey Alpagu UAV Takımımızı tebrik ediyorum. Büyük bir emek ve azimle çalışan tüm öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Gençlerimiz üretiyor, Türkiye kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi'nin eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki desteklerinin TEKNOFEST sahnesinde karşılık bulması, ilçenin milli teknoloji hamlesine katkısının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NİN DESTEKLEDİĞİ GENÇLER, TEKNOFEST İHA YARIŞMALARI’NDA TÜRKİYE DERECELERİYLE GÖĞÜS KABARTTI.