Avrupa sınavı öncesi siyah-beyazlarda tempo yükseldi

Beşiktaş, marsilya maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü Marsilya ile sahasında oynayacağı maç öncesi, iki günlük iznin ardından bu sabah antrenmana çıktı. Çalışma, takımın Avrupa maçına hazırlık programının başlangıcını işaret etti.

Antrenmanın içeriği:

Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik ağırlıklıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda oyuncular; 5'e 2 top kapma çalışması, dar alanda yapılan çift kale maç ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenman akışı, hem topa sahip olma hem de oyunu sıkıştırma üzerine kurgulandı.

Gelecek program ve beklentiler:

Siyah-beyazlar, hazırlıklarına yarın sabah 11.30'da yapacağı bir antrenmanla devam edecek. Teknik ekip, erken aşamadaki çalışmalarla takımın hem fiziki hem de taktik uyumunu yükseltmeyi hedefliyor; oyuncuların maç temposuna adaptasyonu öncelikli konular arasında yer aldı.

Takımın bu dönemdeki idman içeriği, hem lig hem de Avrupa maçları göz önüne alınarak şekillendiriliyor ve önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarda taktik detayların derinleştirilmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ İLK HAFTASINDA 17 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ MARSİLYA İLE SAHASINDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA İKİ GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.