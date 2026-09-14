Tuzla sahilinde çocukların yarış coşkusu spor şölenine dönüştü

tuzla yarışıyor etkinliği sahilde gerçekleşti

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen "Tuzla Yarışıyor" etkinliği, Tuzla sahilinde ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik boyunca farklı yaş gruplarından sporcuların katıldığı yarışlarda renkli görüntüler oluştu ve gün sonunda dereceye giren sporculara kupa ile madalya verildi.

yarış kategorileri ve parkurlar:

Organizasyonda 4 yaşından 14 yaşına kadar sporcular farklı kategorilerde mücadele etti. Scooter yarışlarında 5, 6 ve 7 yaş kategorilerinde sporcular 700 metrelik parkurda yarıştı. Çocuk koşusunda yaş gruplarına göre parkurlar 250 ile 700 metre arasında değişti. Paten yarışları ise 700 metre ve 1 kilometre etaplarında yapıldı. Günün son yarışlarında çocuklar basketbol topunu sektirerek belirlenen parkurları tamamladı.

eğlence alanları ve ödül töreni:

Yarışların yanı sıra alanda şişme oyun grupları, tırmanma duvarı, interaktif oyun alanları ve mekanik boğa yer aldı. Çocuklara popcorn, pamuk şeker ve su ikram edilirken gün boyunca illüzyon, bubble show ve jonglör gösterileri sunuldu. Etkinliğe aileleriyle birlikte yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Günün sonunda scooter, çocuk koşusu, paten ve dripling maratonunda dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreninde kupalar ve madalyalar takdim edildi; tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

başkan bingöl'ün mesajı:

Av. Eren Ali Bingöl çocukların sporla buluşmasının önemine dikkat çekti. Bingöl, Tuzla’nın kültür, sanat ve sporla yaşayan bir şehir olması için yürütülen çalışmalara vurgu yaparak, "Kısa zaman önce bu sahilde Madrigal konserinde buluşmuştuk. Bugün de aynı sahilde, sporun enerjisiyle buluşuyoruz. Çünkü biz Tuzla’da hayatın her alanına dokunmak istiyoruz. Kültür de bizim, sanat da bizim, spor da bizim" dedi.

Bingöl ayrıca dereceye girmekten çok katılımın ve çocukların heyecanının önemine dikkat çekti: "Benim için kimin birinci olduğu, kimin kürsüye çıktığı hiç önemli değil. Benim için önemli olan; bugün buraya gelen her bir çocuğumuzun cesareti, heyecanı ve gözlerindeki o ışık" ifadelerini kullandı.

Bingöl, sporun çocukların özgüvenine katkısına değinerek, "Spor yapan çocuk özgüvenli olur. Takım olmayı, düşüp kalkmayı, mücadele etmeyi öğrenir. Biz de Tuzla’da tam olarak bunu istiyoruz. Çocuklarımızın sokakta, parkta, sahilde daha çok vakit geçirmesini, sağlıklı büyümesini istiyoruz. Siz değerli ailelere de çok teşekkür ediyorum. Bugün çocuklarınızı buraya getirerek, onları alkışlayarak aslında Tuzla’nın geleceğine sahip çıkıyorsunuz" diye konuştu.

TUZLA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "TUZLA YARIŞIYOR" ETKİNLİĞİNDE ÇOCUKLAR VE GENÇLER FARKLI KATEGORİLERDE YARIŞTI.