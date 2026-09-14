Meryem Boz yeniden Aydın'da: mavi efe şampiyonluk için sahada

Aydın'a dönüş:

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında eski oyuncusu Meryem Boz ile yeniden anlaşma sağladığını açıkladı. 2019-2021 yılları arasında mavi-beyazlı formayı giyen tecrübeli pasör çaprazı, Aydın’daki ilk döneminde taraftarların sevgisini kazanmış ve takıma önemli katkılar sunmuştu. Kulüp yönetimi, transferin özellikle hücum zenginliği ve saha tecrübesi açısından takıma artı değer katacağını belirtti.

Kariyer ve başarılar:

Meryem Boz, 2020 sezonunda ligdeki performansı ve uluslararası arenadaki katkılarıyla dikkat çekti. Aynı yıl CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemelerinde A Milli Takım formasıyla mücadele etmiş ve turnuvanın MVP'si seçilmişti. Oyuncunun kariyeri boyunca forma giydiği takımlar arasında İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa BBSK, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, V. Bank, Sarıyer Belediyespor ve Bahçelievler Belediyespor yer alıyor; Aydın ise onun için önemli bir uğrak oldu.

Teknik ekip, Boz’un saha içindeki tecrübesinin genç oyuncuların gelişimine katkı sağlayacağını ve takımın şampiyonluk hedefi doğrultusunda kilit rol üstleneceğini vurguladı. Taraftarların benimsediği "Mavi Efe" lakabı ile bilinen Boz’un geri dönüşü, sezon öncesi moral ve beklentiyi yükseltti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENİ SEZON KADRO YAPILANMASI KAPSAMINDA TANIDIK BİR İSMİ YENİDEN KADROSUNA KATTI. AYDIN TEMSİLCİSİ, 2019-2021 YILLARI ARASINDA TAKIMDA FORMA GİYEN TECRÜBELİ PASÖR ÇAPRAZI MERYEM BOZ İLE YENİDEN ANLAŞMA SAĞLADI.