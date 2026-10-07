Teknolojiyi ticarete taşıyan şehir: Şanlıurfa'nın e-ihracat yükselişi

TEKNOFEST etkisi ve e-ihracatın yükselişi:

Şanlıurfa, TEKNOFEST ile gündeme gelen teknoloji ve dijitalleşme atmosferini, yerel üretimini daha geniş pazarlara taşımak için kullanıyor. Kentin güçlü tarımsal üretimi ve tekstil ile tarıma dayalı sanayi altyapısı, e-ticaret kanalları aracılığıyla hem Türkiye içinde hem de uluslararası pazarlarda daha fazla görünürlük sağlıyor.

Trendyol verileri, şehirdeki satıcıların e-ihracata yönelmesinde belirgin bir ivme olduğunu gösteriyor. Son bir yılda e-ihracat yapan satıcı sayısı %44,2 artarken, yurt dışından alınan siparişlerdeki büyüme bir önceki yıla göre iki katı aşarak %108,5 düzeyine ulaştı. Bu gelişme, kentten yapılan satışların coğrafi çeşitliliğini de genişletiyor.

Hedef: daha fazla yerel markayı dünya pazarlarıyla buluşturmak:

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, kentin üretim gücünün sınır ötesi pazarlarda daha fazla karşılık bulmaya başladığını vurguluyor. Yetim, e-ihracat yapan satıcıların ve yurt dışından gelen siparişlerin kısa sürede kayda değer artış göstermesinin, şehrin potansiyelini ortaya koyduğunu belirtiyor.

Yetim, hedeflerini; üretim kapasitesini daha yüksek katma değere dönüştürmek, daha fazla yerel markayı dünya pazarlarıyla buluşturmak ve firmaların e-ihracat imkanlarından daha etkin yararlanmasını sağlamak olarak özetliyor. Bu yaklaşım, işletmelerin kendi markasıyla satış yapma ve ihracattan aldıkları payı artırma hedeflerine odaklanıyor.

Ürün çeşitliliği ve hedef pazarlar:

Şanlıurfa kaynaklı e-ihracatta ürün yelpazesi geniş bir profil çiziyor. Tekstil ürünleri (tişört, atlet, pijama), ev tekstili (nevresim, battaniye), mutfak gereçleri ve aksesuarlar (saat, takı, çanta) yurtdışındaki müşterilerle buluşuyor. Ayrıca küçük ev elektroniği (mutfak tartısı, tıraş makinesi), parfüm ve cilt serumları, terlik ve sneaker, spor ürünleri, oyuncak, kırtasiye, bebek bakım ürünleri ve dekoratif ev ürünleri öne çıkan kategoriler arasında yer alıyor.

Kentten yapılan e-ihracatın coğrafi dağılımı da dikkat çekici. Satışların yaklaşık %42'si Körfez ülkelerine giderken, ülke bazında Azerbaycan ilk sırada yer alıyor. Onu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya ve Kuveyt takip ediyor. Ayrıca Katar, Umman, Bahreyn ile Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Çekya ve Polonya gibi Orta ve Doğu Avrupa pazarlarına erişim sağlanıyor.

Satış profili ve iç pazar ağı:

Şanlıurfa'nın geleneksel tarım ekonomisi, e-ticaretin etkisiyle daha çeşitli bir ticaret profiline dönüştü. Trendyol üzerindeki satışlarda teknoloji, kişisel bakım ve aksesuar kategorileri öne çıkıyor. Nostaljik radyo en çok satan ürünler arasında ilk sırada yer alırken; parfüm, klima, altın bileklik, LED aydınlatma ve tıraş makinesi de sık tercih edilenler arasında bulunuyor.

Kent, oto ses sistemleri (hoparlör, teyp, amfi) satışlarında Türkiye genelinde dikkat çeken bir konumda. Ayrıca altın bileklik, altın kolye, tesbih ve yatırımlık altın ürünlerinde Türkiye ortalamasına göre daha yüksek satış eğilimi gözleniyor. Şanlıurfa'dan gönderilen ürünlerin en büyük iç pazar bölümü ise İstanbul; gönderimlerin %20,3'ü İstanbul'daki müşterilere ulaşıyor. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip ediyor.

Genel olarak Şanlıurfa'da e-ihracatın yükselişi, kent ekonomisinin dijital pazarlara entegrasyonunu hızlandırıyor ve yerel işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyelini güçlendiriyor.

ŞANLIURFA, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI TEKNOFEST İLE TEKNOLOJİ VE DİJİTALLEŞME GÜNDEMİNİN MERKEZİNDE YER ALIRKEN, KENTTEKİ İŞLETMELER DE E-TİCARET VE E-İHRACATIN SUNDUĞU İMKANLARLA TİCARET AĞLARINI GENİŞLETİYOR.