Erciyes'te yüksek irtifa kampı sezona hazırlanıyor: yaz aylarında 40'tan fazla takım ağırladı

Erciyes yüksek irtifa kamp merkezinde yaz dönemi hareketliliği

Deniz seviyesinden bin 850 metre yükseklikteki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz aylarında spor kulüplerinin tercihi olmaya devam etti. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, merkezde bu yıl 40'ın üzerinde takımın misafir edildiğini kaydetti.

Tesisler ve antrenman imkânları:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes eteklerine kazandırılan merkez, bünyesinde olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, fitness salonu ve futbol sahaları barındırıyor. Sporcular yüzme antrenmanlarını olimpik havuzlarda yaptı; basketbol ve voleybol takımları spor salonunu kullandı.

Akşehirlioğlu, atletizm pistinin yakın zamanda hizmete gireceğini, bu alanda atma, atlama, koşu ve yürüyüş gibi branşların yapılacağını belirtti. Merkez, çocuklara yönelik turnuvalara ve Türkiye geneli organizasyonlara da ev sahipliği yaptı.

Yeni sezon beklentileri ve hedefler:

Kayak sezonuna ilişkin açıklamasında Akşehirlioğlu, kar ve sezonun erken başlamasını umduklarını, sezon açılışından sonra Erciyes'in klasikleşen organizasyonlarının süreceğini ifade etti. Yurt dışından misafirlerin, özellikle Polonya ve Çekyadan gelenlerin devam edeceğini söyledi.

Oteller ve kayak hocalarının hazırlıklarını tamamladığını, tüm kayakseverlere ekipmanlarını hazırlamaları tavsiyesinde bulundu. 2027 Kültür Başkenti olması dolayısıyla kar üzerinde atlarla yapılacak etkinlikler planlandığını, Türk Devletleri Kayak Merkezleri Birliği toplantısının da 2027'de Erciyes'te gerçekleştirileceğini aktardı.

Geçen yıl rekor ziyaretçi sayısını 3 milyon 300 bin ile kapattıklarını hatırlatan Akşehirlioğlu, bu sezonun bu rakamı geçmeyi hedeflediklerini ve misafir memnuniyetinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Merkez, kış döneminde de antrenman yapmak isteyen takımlara hizmet vermeye devam edecek.

Deniz seviyesinden bin 850 metre yükseklikte bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 40 takımı ağırladı