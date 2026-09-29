Tendürek'in volkanik rotalarında doğa ve fotoğraf tutkusuna yolculuk

Tendürek dağı eteklerinde yüksek irtifa yürüyüşü

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırında yer alan Tendürek Dağı çevresindeki volkanik alanda kapsamlı bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yüksek rakım ve sarp arazi koşullarında ilerleyen ekip, bölgenin kendine özgü jeolojik dokusunu yakından görmek ve fotoğraflamak için gün boyu saha çalışması yaptı.

Jeolojik zenginlikler ve manzara gözlemleri

Doğu Anadolu'nun önemli volkanik oluşumlarından biri olan Tendürek Dağı, yürüyüşçülere volkanik kayalar, geniş düzlükler ve engebeli morfolojinin oluşturduğu çarpıcı manzaralar sundu. Katılımcılar, farklı kaya yapıları ve arazinin biçimlenişine dair gözlemlerini kayıt altına aldı; doğal oluşumların ışık ve açıyla birleştiği kareler fotoğraf makinelerine yansıdı. Dağın heybetli silueti ile volkanik zeminin kontrastı, gün boyunca defalarca fotoğraflandı.

Etkinlik organizasyonu ve katılımcı deneyimleri

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde zirvede bulunduklarını ve çanağa indiklerini belirtti. Demez, "Şu an Büyük Tendürek Dağı’nın zirvesindeyiz. Çanağa indik. 33’lük bir ekiple gelmiştik. Biz 10 kişi aşağı indik. Diğer arkadaşlar zirvede kaldı" ifadelerini kullandı. Demez ayrıca bölgenin daha önce siviller için yasaklı olduğunu, dağın dağcılara açılmasının bu tür etkinliklere imkân sağladığını aktardı ve katılımcılara doğanın korunması çağrısında bulundu: "Lütfen doğayı koruyun."

Kulüp üyeleri iniş sırasında kum ve çakıl türü zeminin kayarak indiğini, bu nedenle inişin görece kolay, dönüşün ise zorlu olacağını paylaştı. Etkinliğe katılanlar bölgenin jeolojik ve estetik değerini yakından görme fırsatı bulurken, gözlemler ve fotoğraflar kulübün arşivine eklendi.

Yürüyüş, hem fiziksel zorluklara meydan okuyan bir rota sunması hem de volkanik coğrafyanın sunduğu görsel zenginlikle katılımcılarda kalıcı izler bıraktı. Organizasyon ekipleri, benzer saha etkinliklerinin sürdürülebilir ve kontrollü biçimde yapılmasının önemine dikkat çekti.

VADİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ÜYELERİ, TENDÜREK DAĞI VE ÇEVRESİNDEKİ VOLKANİK ALANLARDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ. YÜKSEK RAKIMLI VE ZORLU ARAZİDE İLERLEYEN EKİP, BÖLGENİN EŞSİZ MANZARALARINA TANIKLIK ETTİ.