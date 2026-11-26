Etkinlikte gençlerin bir araya gelişi:

Eskişehir Tepebaşı Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde Anadolu Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir uyum ve motivasyon programı düzenlendi. Programa, manevi danışmanlar Bilal Ovalı ve Ekmel Furkan Baş ile imam hatip Ömer Tankut Gündoğan katıldı ve gençlerle bir araya gelindi.

Sohbetler ve ortak değer vurgusu:

Etkinlik kapsamında konuşmalarda ümmet bilinci, kardeşlik ve birlik değerleri üzerinde duruldu. Katılımcılarla yapılan sohbetlerde bu değerlerin gençlerin sosyal uyumuna katkısı ele alındı ve programa katılanlara çeşitli ikramlar sunuldu.

Spor ve kültürel paylaşımlar:

Kültürel paylaşımların ardından öğrencilerle birlikte spor müsabakaları izlendi; ayrıca masa tenisi turnuvası düzenlendi. Program, sohbet ve sportif etkinliklerin bir arada olduğu kapsamlı bir buluşma olarak tamamlandı.

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI MÜFTÜLÜĞÜ DİYANET GENÇLİK MERKEZİ'NDE, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYUM VE MOTİVASYON PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.