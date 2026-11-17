Tercan hastanesi güneşle neredeyse kendi elektriğini üretecek

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Tercan İlçe Devlet Hastanesinin enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılaması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi resmi onay aldı. Proje, hastanenin enerji maliyetlerini düşürmek ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırmak amacıyla hazırlandı.

Tesisin teknik özellikleri:

Hastane yerleşkesinde kurulan arazi tipi santralde, her biri 620 watt gücünde 452 güneş paneli kullanılacak. Proje kapsamında santralin yıllık 433.573 kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor; bu üretimin hastanenin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %96'sını karşılaması bekleniyor.

Hedefler ve beklenen kazanımlar:

Projenin hayata geçirilmesiyle elektrik giderlerinde önemli azalma, yenilenebilir enerji kullanımında artış ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor. Bu adım, yerel düzeyde enerji bağımsızlığını güçlendirmeyi ve sağlık hizmetlerinin işletme maliyetlerini uzun vadede azaltmayı hedefliyor.

TERCAN DEVLET HASTANESİNİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 96’SI GÜNEŞTEN KARŞILANACAK