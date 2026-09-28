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Gökçeada'da Tokat yazmacılığının nazlı dokunuşları sergilendi

Ihlamur’un Nazlı Yüzü sergisi, Gökçeada’da Tokat yazmacılığını gelecek kuşaklara aktarma amacıyla açıldı; Kaymakam Osman Acar kursiyerleri tebrik etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gökçeada'da Tokat yazmacılığının nazlı dokunuşları sergilendi

Ihlamur’un Nazlı Yüzü Tokat yazmacılığı sergisi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen sergi, geleneksel el sanatlarından Tokat yazmacılığının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlandı. Etkinlik, adanın kültürel çeşitliliğini destekleyen çalışmalardan biri olarak ön plana çıktı.

sergideki eserler ve ziyaret:

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek kursiyerlerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kursiyerlerin büyük emek, sabır ve özenle hazırladıkları yazma ve motif örnekleri, geleneksel tekniklerin inceliklerini ve yerel estetiği yansıtıyor.

kültürel mirasın korunması:

Kaymakam Acar, kültürel mirasın korunması ve geleneksel sanatların yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Serginin hazırlanmasında emeği geçenleri teşekkür ederek kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Program, serginin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE GELENEKSEL EL SANATLARININ ÖZGÜN ÖRNEKLERİNDEN TOKAT...

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE GELENEKSEL EL SANATLARININ ÖZGÜN ÖRNEKLERİNDEN TOKAT YAZMACILIĞININ YAŞATILMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA IHLAMUR’UN NAZLI YÜZÜ TOKAT YAZMACILIĞI SERGİSİ DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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