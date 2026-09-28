Terörsüz Türkiye hedefi: silah bırakılmadan masaya oturulmaz

yalçın'ın ana mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Nasreddin Hoca Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, 'Terörsüz Türkiye' kavramsallaştırmasının arkasında herhangi bir pazarlık olmadığını belirterek, hedefin net ve tek olduğunu söyledi.

pazarlık söz konusu değil:

Yalçın, 'Herhangi bir pazarlığın içerisinde miyiz? Asla ve kat’a hiçbir pazarlık söz konusu değildir' ifadelerini kullandı. Konseptin ortaya atıldığı andan itibaren nihai hedefin terör örgütünün silahı bırakması ve kendisini feshetmesi olduğunu vurguladı. Meclis kararına da atıf yapan Yalçın, 'Meclisimiz 467 milletvekilimizin katılımıyla çok yüksek bir çoğunlukla kararını almıştır' diyerek, kararın örgüte 'Silahı bırakacaksın, sen silahı bıraktığında gerekli hukuki tedbirler devreye girer' mesajı taşıdığını aktardı.

geçmiş dönemle ayrışma:

Yalçın, bugünkü sürecin 2013-2014 döneminden ayrı olduğunu belirtti. O yıllarda terör örgütünün Suriye'de avantajlı bir konjonktür bulduğunu, ABD'nin desteğiyle farklı hesapların yapıldığını savunan Yalçın, 'O dönem kendi lehinizde avantaj gördüğünüzde bile beklenen sonuç alınamadı' diyerek, geçmiş deneyimlerin bugünle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

sınır ötesi operasyonlar ve strateji değişimi:

2015 sonrası stratejide değişikliğe gidildiğini aktaran Yalçın, 'Artık sınırlarımızın içinde değil, sınırlarımızın ötesinde mücadele ediyoruz' dedi. Askerimizin yüzlerce kilometre ötede konumlandığını, Suriye'de devlet kurma teşebbüsünün Türkiye'nin rızası olmadığı için gelişemediğini belirtti. Yalçın, ABD, Rusya, İran ve İsrail gibi aktörlerin varlığına rağmen Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu ve '13-14 senenin sonunda o terör devleti hikayesi kapandı' değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın konuşmasını, Türkiye'nin en zor dönemlerinde bile terör örgütlerine teslim olmadığını, sürecin kaygıyla değil dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyerek sürdürdü. Cumhuriyetin kurumlarının aldığı kararların net olduğuna işaret eden Yalçın, umudun örgütün bu gerçeği kavraması ve ülkenin terörle anılan bir ülke olmaktan çıkarak dünya siyasetinde daha etkin bir aktör haline gelmesi olduğunu ifade etti.

PROF. DR. HASAN BASRİ YALÇIN, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YUNUS EMRE KAMPÜSÜ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AKADEMİK YIL AÇILIŞINDA KONUŞTU