Terörsüz Türkiye vurgusu ve Kocaeli'ye yatırım taahhüdü

Ersoy: terörsüz Türkiye ile yeni bir dönem başlıyor:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kocaeli'de gerçekleştirilen toplantıda hem ulusal güvenlik hem de bölgesel kalkınma ekseninde mesajlar verdi. AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarının katıldığı etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, ülkenin ulaştığı ekonomik ve teknolojik güce vurgu yaptı.

Ekonomi, savunma ve altyapıdaki dönüşüm:

Ersoy, konuşmasında Türkiye'nin bugün dünyanın 16. büyük ekonomisi olduğunu hatırlatarak, ülkenin «özgün ve öncü teknolojiler» geliştirme kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti. Kendi uydusunu, uçak gemisini, tankını, denizaltısını, savaş uçağını ve gelişmiş insansız hava, kara ve deniz araçlarını üreten bir savunma sanayisinden söz etti. Ayrıca ulaşım ve haberleşme altyapılarındaki ilerlemelerin kıtalararası ulaşım ağında Türkiye'yi merkezi bir konuma getirdiğini belirtti.

Sağlık sisteminin salgın dönemindeki dayanıklılığına işaret eden Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen kısa sürede yeniden inşa çabalarını örnek gösterdi. Turizm rakamlarına dair verdiği verilerde ise 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattığımızı ve 2026'nın ilk altı ayında 25,7 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini ifade etti.

Kocaeli'ye yapılan yatırımlar ve planlanan projeler:

Bakanlık faaliyetleri bağlamında Kocaeli için ayrılan bölüme değinen Ersoy, son 24 yılda şehirde kültür ve turizme yapılan tutarın 491 milyon lira olduğunu açıkladı. Bu dönemde kamu eliyle yapılan kültür yatırımları ve yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine verilen desteğin 321 milyon liradan fazla olduğunu vurguladı.

Kocaeli'deki konaklama sektörü verilerini paylaşan Ersoy, 2002 yılında ilde işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 33, yatak kapasitesinin 966 olduğunu; 2026 eylül itibarıyla tesis sayısının 281'e, yatak kapasitesinin ise 16 binin üzerine çıktığını söyledi. Bu artışın tesis sayısında yaklaşık 9 kat, yatak kapasitesinde ise neredeyse 17 kat olduğunu kaydetti. Ayrıca 2026 yılı için şehir ziyaretçi sayısının, 2025 Ocak-Haziran dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 2,3 artışla 485 bin seviyesine ulaştığını belirtti.

Arkeoloji ve restorasyon çalışmalarına dair bilgiler de veren Ersoy, Kerpe Koyu Sualtı Kurtarma Kazısı'nın sürdüğünü ve son 8 yılda 17 ayrı restorasyon, müze ve ören yeri projesinin tamamlandığını aktardı. Osman Hamdi Bey Evi özelinde devam eden bir çalışmanın yanı sıra 2026 Yatırım Programı'na alınan dört proje daha bulunduğunu duyurdu.

Kıyı bandı düzenlemesi ve alternatif turizm hedefleri:

Bakan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yaklaşık 20 bin hektar yüzölçümlü 'Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nin bakanlık tarafından onaylandığını müjdeledi. Bu plan çerçevesinde koruma-kullanma dengesini gözeterek hem doğal hem kültürel değerlerin korunması hem de nitelikli, düşük yoğunluklu turizm tesislerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ersoy, plan kapsamında kıyı turizmi dışında dalış, sağlık ve kültür turizmi, çiftlik/agro/eko turizm, kamp/karavan turizmi, bisiklet ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türlerinin çeşitlendirilmesini hedeflediklerini söyledi. Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda 1/5 binlik ve 1/birlik ölçekli imar çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bakanlık koordinasyonunda yürütülecek.

Siyasi tartışma, terör ve hukuk süreci değerlendirmesi:

Ersoy, Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini belirterek dışarıdan ve içeriden kurulan oyunlara, vesayet odaklarına ve darbeye teşebbüslere değindi. Bu süreçte alınan siyasi risklerin, konuşulamaz denilen konuların masaya yatırılmasının ülkenin hedeflerine ulaşmasında etkili olduğunu savundu.

Terörle mücadele ve yasama sürecine ilişkin net bir duruş sergileyen Bakan, sürecin tamamen şeffaf ilerlediğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bu kanun ne bir pazarlıktır ne tavizdir ne de aftır.' Ersoy, terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet projesi olduğunu, bunun milli varlığa yönelik yarım asırlık tehdidin bertaraf edilmesi anlamına geldiğini söyledi ve 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ülküsünden doğan devlet iradesinin bu süreci yönlendirdiğini belirtti.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanının iradesi ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla 'son virajı' dönüldüğünü savunan Ersoy, beklendiği üzere muhalif seslerin yükseldiğini ancak milletin ferasetiyle planların boşa çıkarıldığını dile getirdi. Ayrıca bu sürecin sadece Türkiye için değil, hak, adalet ve huzet özlemi duyan mazlumlar için de önem taşıdığını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, onaylanan plan değişikliğinin şehir ve halk için hayırlı olmasını temenni etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY