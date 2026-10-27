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Tır kontrolden çıkarak devrildi, sürücü ağır yaralandı

Ankara-Eskişehir kara yolunun Sivrihisar Kaymaz mevkiinde kontrolden çıkan yüklü tır devrildi; sürücü ağır yaralandı ve ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:07

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tır kontrolden çıkarak devrildi, sürücü ağır yaralandı

Tır kontrolden çıkarak devrildi, sürücü ağır yaralandı

Ankara-Eskişehir karayolu üzerinde, Sivrihisar ilçesi Kaymaz mevkiinde seyir halindeki yüklü bir tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve devrildi.

Kaza gelişimi

Savrulan araç şeritten çıkarak orta şeride yan yatarken, tırın kasasındaki yükler şarampole boşaldı. Olayın oluş biçimi yetkililerce ilk etapta araç sürücüsünün kontrol kaybı olarak kaydedildi; kazanın kesin nedeni için inceleme başlatıldı.

Müdahale ve soruşturma

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi ağır yaralandı; sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri ve yetkililer olay yerinde inceleme yapıyor, devrilen aracın ve yüklü kasanın durumu kayıt altına alınıyor. Soruşturma, kazanın oluş nedeninin netleştirilmesine yönelik olarak sürdürülüyor.

ANKARA-ESKİŞEHİR KARAYOLU SİVRİHİSAR İLÇESİ KAYMAZ MEVKİİNDE TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN...

ANKARA-ESKİŞEHİR KARAYOLU SİVRİHİSAR İLÇESİ KAYMAZ MEVKİİNDE TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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