Titreyengöl Caddesi'nde çarpışma refüje çıkardı: araç çamura saplandı, yaralanan olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, araçlarda maddi hasar oluştu fakat şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza yerindeki gelişme:

Olay, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 55 SS 860 plakalı aracıyla Sorgun Bulvarı'na çıkış yapmakta olan Fatih S., otogar istikametinde seyir halinde bulunan 07 MD 7962 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 07 MD 7962 plakalı araç refüje çıkarak durabildi.

Araçların durumu ve müdahale:

Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Refüje çıkarak çamura saplanan otomobil, trafik polisinin de desteğiyle itilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; kazanın ardından bölgedeki trafik güvenlik ekipleri tarafından kontrol sağlandı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.