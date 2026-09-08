Tiyatronun sevilen ismi Serhat Kılıç Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatronun sevilen ismi Serhat Kılıç uğurlandı

İstanbul’daki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç, Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç, uzun süre kendisinden haber alamayan kız kardeşi tarafından Kağıthane’deki evinde ölü olarak bulunmuştu.

İstanbul'daki tören:

Vefatının ardından ilk tören, İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesinde gerçekleştirildi. Meslektaşları ve yakın çevresi burada bir araya gelerek Kılıç’ı andı; törenin ardından cenaze Ankara'ya gönderildi.

Ankara'daki vedâ ve katılımcılar:

Ankara’da cenaze, Ahmet Hamdi Akseki Camiinde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere uğurlandı. Kılıç’ın naaşı, tören sonrasında Karşıyaka Mezarlığına doğru yol aldı.

Törene katılanlar arasında Devlet Tiyatroları Yönetimi ve çok sayıda tiyatrocu vardı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, törende duygularını şu sözlerle paylaştı: "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi."

Cenazeye Nejat Birecik, Cem Emüler, Eren Vurdem, Görkem Sevindik, ailesi, yakınları ve çok sayıda rol arkadaşı ile tiyatrocu katıldı. Tören boyunca yakınları ve meslektaşları Kılıç’ı anarak başsağlığı dileklerini iletti.

Sanat camiasında derin üzüntü bırakan vefatın ardından törenler, Kılıç’ın mesleki ve kişisel ilişkilerine tanıklık eden bir vedâ olarak kayda geçti.

Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı