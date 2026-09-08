Dolar 48,4548 +0,04%
Euro 56,3351 +0,13%
Bist 14.134,24 -0,12%
Altın Gram 6.927,01 -0,67%
EUR/USD 1,1621 -0,03%
Brent Petrol 98,53 +2,34%
--°

Tiyatronun sevilen ismi Serhat Kılıç Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da ölü bulunan Serhat Kılıç için düzenlenen törenin ardından cenazesi Ankara'ya gönderildi; Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde uğurlandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Tiyatronun sevilen ismi Serhat Kılıç Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatronun sevilen ismi Serhat Kılıç uğurlandı

İstanbul’daki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç, Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç, uzun süre kendisinden haber alamayan kız kardeşi tarafından Kağıthane’deki evinde ölü olarak bulunmuştu.

İstanbul'daki tören:

Vefatının ardından ilk tören, İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesinde gerçekleştirildi. Meslektaşları ve yakın çevresi burada bir araya gelerek Kılıç’ı andı; törenin ardından cenaze Ankara'ya gönderildi.

Ankara'daki vedâ ve katılımcılar:

Ankara’da cenaze, Ahmet Hamdi Akseki Camiinde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere uğurlandı. Kılıç’ın naaşı, tören sonrasında Karşıyaka Mezarlığına doğru yol aldı.

Törene katılanlar arasında Devlet Tiyatroları Yönetimi ve çok sayıda tiyatrocu vardı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, törende duygularını şu sözlerle paylaştı: "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi."

Cenazeye Nejat Birecik, Cem Emüler, Eren Vurdem, Görkem Sevindik, ailesi, yakınları ve çok sayıda rol arkadaşı ile tiyatrocu katıldı. Tören boyunca yakınları ve meslektaşları Kılıç’ı anarak başsağlığı dileklerini iletti.

Sanat camiasında derin üzüntü bırakan vefatın ardından törenler, Kılıç’ın mesleki ve kişisel ilişkilerine tanıklık eden bir vedâ olarak kayda geçti.

Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Turgutlu'nun kurtuluşu sahnede: Küllerinden Doğan Kasaba ilgi gördü
images

Diyarbakır lezzeti İstanbul'a taşınıyor: festivalde 1 ton Çermik biberi ikram ed...
images

Saruhanlı’nın kurtuluşu Yüksek Sadakat konseriyle coşkuyla kutlandı
images

Denizli'de halk oyunlarıyla kökler canlı tutuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli sanayi odası dört yıllık dönüşümü tamamlayıp yeni ölçeğe hazırlanıyor

Atatürk Mahallesi'nde sokak ortasında kurşunlama: bir kişi yaşamını yitirdi

Öncü kadın kaptanın 31 yıllık uçuş serüveni sona erdi

Kırsalda bereket: etçi ırk destekle İhsaniye'de üretim güçleniyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı