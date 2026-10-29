Gastronomievi'nde kömbe kokuları eşliğinde cumhuriyet coşkusu

Gastronomievi'nde cumhuriyet coşkusu:

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Defne ilçesindeki Üzengili İlkokulu öğrencileri HBB Kisecik Yerleşkesi'ndeki Gastronomievi'nde ağırlandı. Etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de Hatay'ın mutfak kültürüyle tanışma fırsatı buldu.

kömbe atölyesi:

Programın merkezinde yer alan mini kömbe atölyesinde öğrenciler, Hatay mutfağının geleneksel lezzetlerinden kömbe'yi hazırlama süreçleriyle yakından tanıdı. Atölye, malzemelerin tanıtımı, hamur açma ve şekillendirme aşamalarını kapsayarak çocuklara somut bir öğrenme deneyimi sundu.

palyaço etkinlikleri:

Etkinlikte düzenlenen palyaço gösterileriyle çocuklara neşeli ve interaktif bir program sunuldu. Gösteriler, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini destekleyip kutlama atmosferini güçlendirirken, gün boyunca süren aktiviteler coşkuyu artırdı.

amaç ve devam eden çalışmalar:

Etkinlikle amaçlanan, öğrencilerin yöresel gastronomi kültürünü tanıması ve Hatay'ın kültürel mirasıyla erken yaşta bağ kurmasıydı. HBB yetkilileri, kentin zengin mutfak kültürünü tanıtmayı ve çocukları kültürel ile milli değerlerle buluşturan etkinliklere devam edeceklerini bildirdi.

HBB GASTRONOMİEVİ’NDE ÖĞRENCİLER İÇİN CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA KÖMBE ATÖLYESİ VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ.