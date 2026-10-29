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İskenderun'da bulvar kısa sürede normale döndü: mazgallar temizlendi

İskenderun'da Mete Aslan Bulvarı'ndaki su birikintileri, belediye ekiplerinin mazgalları temizlemesiyle tahliye edildi; kent genelinde çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 00:54

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EDİTÖR: Aslı Han

İskenderun'da bulvar kısa sürede normale döndü: mazgallar temizlendi

İskenderun'da su tahliyesi sağlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası Mete Aslan Bulvarında biriken sular, İskenderun Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle giderildi.

müdahale ve uygulanan yöntemler:

Bulvar üzerindeki mazgalların tıkanması nedeniyle yol yüzeyinde oluşan su birikintilerinin tahliyesi için belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, mazgalların temizlenmesi ve suyun drenaj kanallarına yönlendirilmesiyle bölgedeki suyu çekerek caddeyi kısa sürede kuruttu.

belediyenin açıklaması ve kent genelindeki çalışmalar:

Yetkililer, müdahalenin öncelikle vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca benzer olumsuzluklara karşı kent genelinde eş zamanlı çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Gerçekleştirilen temizlik ve tahliye çalışmalarıyla bulvar eski görünümüne kavuşurken, belediye ekipleri olası yeni yağışlara karşı kontrollerini sürdürmeye devam ediyor.

HATAY’DA KUVVETLİ YAĞIŞ SONRASI OLUŞAN SU BİRİKİNTİLERİ EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA...

HATAY’DA KUVVETLİ YAĞIŞ SONRASI OLUŞAN SU BİRİKİNTİLERİ EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA GİDERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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