TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanın sunumu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve bağlı kuruluşların raporlarının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtladı. Komisyon çalışmaları AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında yürütüldü. Yumaklı, ekonomik dalgalanmaların ve küresel konjonktürün tarım sektörünü etkilediğini, ancak alınan tedbirlerle sürecin yönetildiğini vurguladı.

üretim planlamasında yerelden ulusal düzeye yaklaşım:

Yumaklı, üretim planlamasının 2024'ten itibaren uygulamaya sokulduğunu hatırlatarak, bu çalışmanın masa başında tek başına şekillenmediğini; ziraat odaları, ticaret odaları, üniversiteler ve yerel önder çiftçilerin görüşlerinin sürece dahil edildiğini aktardı. Ürün desenlerinin belirlenmesinde su kaynakları ve yerel yağış eğilimlerinin gözetildiğini, lokal iklim değişikliklerinin bazı ürünlerin tarlada çürümesine yol açtığını ve bu nedenle desenlerin yıllık gözden geçirildiğini söyledi.

Bakan, üretimin yalnızca bakanlığın meselesi olmadığını, 86 milyon insanın geleceğini ilgilendirdiğini belirterek milletvekillerinden ve yerel aktörlerden destek istedi. Hayvancılık ve kanatlı üretim bölgelerinin planlanmasında hayvan varlığı, su ve mera kaynakları, iş gücü ve pazara yakınlık gibi kriterlerin esas alındığını; kuş göç yolları nedeniyle kanatlı üretim bölgelerine özel dikkat gösterildiğini kaydetti.

destekler, bütçe metodolojisi ve kırsal nüfus dinamikleri:

Alan bazlı desteklemelerde yaşanan gecikmelerin büyük ölçüde bütçe metodolojisinden kaynaklandığını belirten Yumaklı, ödemelerin hızlandırılması için teknik düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi. 2022'de başlatılan ayni girdi desteği uygulamasının pratikte üreticiler tarafından istenmediğini, bunun da uygulamada revizyonlara neden olduğunu anlattı.

Bakan, tarımın toplam kaynak payının tartışıldığı dönemde, tarıma ayrılan toplam kaynak oranının yüzde 1,17'ye ulaştığını ifade etti. Kırsal alanlardaki nüfus azalışının küresel bir olgu olduğunu, genç ve teknoloji odaklı üretici profiline yönelmenin önemine dikkat çekti. Son üç yılda tarımsal desteklerden yararlanan genç sayısının yüzde 40 arttığını, kadın üreticilerin oranının ise yüzde 12,7 yükseldiğini belirtti.

TMO, kredi yükü ve üretici ödemeleri

Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) faaliyetleriyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Buna göre TMO, 12,6 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdi ve bunun karşılığında 231,5 milyar lira ödeme yaptı. Vadesi gelmemiş üretici borcu 11,7 milyar lira olarak kaydedildi; TMO'nun banka borcu 184,4 milyar lira ve yaklaşık finansman maliyeti 30 milyar lirayı buldu.

Yumaklı, ürün ödemelerinde üreticiyi mağdur etmeme amacıyla ödeme süreleri belirlediklerini, ancak uygulamada bazı gecikmeler yaşandığını ve bundan ders çıkarıldığını söyledi. Üçüncü kez benzer gecikmeye izin verilmeyeceğini, ödemelerin 21. günde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan, devlet hazinesinin üreticinin elinde ürün kalmaması için üstlendiği mali yükü vurguladı.

tarımsal kredi, geri ödemeler ve haciz iddiaları:

Tarımsal kredilere ilişkin veriler de komisyonla paylaşıldı. Yumaklı, Eylül itibarıyla tarımsal kredi bakiyesinin 1 trilyon 650 milyar lira olduğunu, takipteki kredi tutarının 29,5 milyar lira ve bunun toplam içindeki oranının yüzde 1,79 olduğunu ifade etti. Sübvansiyonlu kredilerde üreticilerin geri ödeme oranının 2026'da yüzde 99,1 olduğunu belirterek, üreticilerin borçlarına sadakatinin yüksek olduğunu vurguladı.

Bakan ayrıca, 872 bin 405 üreticiye 676,8 milyar lira tutarında sübvansiyonlu kredi kullandırıldığını söyledi. Kredi kullanan üreticilerin alet ve araçlarına haciz konulduğu iddialarını yasal olarak mümkün olmadığını vurgulayarak yalanladı.

gıda güvenliği, pestisit kullanımı ve uygulamalar

Yumaklı, Avrupa Birliği'ne yapılan ürün bildirimlerinde azalma görüldüğünü ve muhatapların da bunu teyit ettiğini söyledi. Türkiye'ye geri gönderilen ürünlerin tamamının pestisit kaynaklı olmadığını belirtti. Türkiye'de hektar başına pestisit kullanımının 2,2 kilogram ile dünya ortalaması 2,5 kilogram'ın altında olduğunu aktardı.

Pestisit kullanımını azaltmak amacıyla biyo-mücadele yöntemleri geliştirildiğini, 13 üründe 15 ilde kalıntı eylem planı uygulandığını belirten bakan, insan sağlığını önceliklendiren B-Reçete uygulamasının ertelenmesi yerine uygulama sorunlarının giderilmesi gerektiğini söyledi. B-Reçete uygulamasının Temmuz itibarıyla 81 il'de hayata geçirildiğini ve uygulamada taviz verilmeyeceğini ekledi. Üreticilerin yaşadığı sorunlar için 7/24 ulaşılabilir olduğunu ifade etti.

tarım arazileri ve imara açılma eğilimi:

Bakan Yumaklı, tarım arazilerinin kontrolsüz imara açılmasına karşı mücadele verdiklerini, şehir içinde kalan bazı alanların artık tarımsal niteliğini yitirdiğini aktardı. Tarım dışına çıkarılan arazi miktarının 2000'li yıllar öncesinde yıllık ortalama 117 bin hektar olduğunu, bu rakamın daha sonra 40 bin hektara ve 2017'den itibaren 15 bin hektara gerilediğini belirtti.

Komisyon görüşmelerinin ardından Bakanlığın 2027 bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları ile bağlı kuruluşların bütçeleri oylandı ve kabul edildi. Yumaklı'nın verdiği veriler ve taahhütler, önümüzdeki dönemde tarım politikasının uygulama ve finansman boyutunda izlenecek başlıca gündem maddeleri olarak öne çıktı.

AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ MEHMET MUŞ (ORTADA) BAŞKANLIĞINDA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ 2027 YILI BÜTÇESİ, KESİN HESABI VE SAYIŞTAY RAPORLARI İLE BAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLARIN BÜTÇE VE KESİN HESAPLARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE TOPLANDI.