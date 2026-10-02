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Tokat'ta adrese teslim operasyon: silah ticareti şebekesine 29 gözaltı

Tokat jandarmasının altı ilçede düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak alkol ele geçirildi; 29 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tokat'ta adrese teslim operasyon: silah ticareti şebekesine 29 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez, Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ve Pazar ilçelerinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 29 şüphelinin silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda şüphelilerin iş yerleri, araçları ve ikametlerinde aramalar gerçekleştirildi ve operasyon kapsamında işlemler başlatıldı.

Ele geçirilen silah ve mühimmat:

Aramalarda çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Bunlar arasında 6 bin 480 tabanca mermisi, 7 bin 803 kuru sıkı tabanca mermisi, 60 uzun namlulu silah mermisi, 32 av tüfeği, 6 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 tabanca ve 14 kurusıkı tabanca yer aldı.

Ayrıca 23 ses fişeği, 19 av tüfeği fişeği, 39 tabanca şarjörü, 24 av tüfeği kartuşu, 103 boş kovan, 4 torpil, 55 litre kaçak alkol, 2 el detektörü ile 9 kesici ve delici alet bulundu.

Güvenlik ve soruşturma süreci:

Operasyon, yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi. Ele geçirilen malzemeler ve elde edilen bulgularla ilgili soruşturma sürüyor; operasyon kapsamında hakkında adli işlem başlatılan 29 şüphelinin adli süreçleri yetkili mercilerce yürütülüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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