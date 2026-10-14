Tokat'ta şehir yaşamı yapay zekâ ile tek merkezden yönetilecek

Merkezin kuruluşu ve amaçları:

Tokat Belediyesi, trafik yönetimi, parkların takibi, belediye araçlarının izlenmesi ve afet koordinasyonunu tek merkezden yürütmek amacıyla 7/24 çalışacak yapay zekâ destekli Koordinasyon Merkezi'ni Tokat Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi'nde hizmete açtı. Açılış tanıtımını Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu gerçekleştirdi. Programa Belediye Başkan Yardımcıları Hayri Korkmaz, Fuat İşeri, Recep Bozdemir ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Merkezin temel hedefi, belediye hizmetlerinin anlık takibini sağlamak ve ekipleri ihtiyaç duyulan bölgelere daha hızlı yönlendirebilmek. Başkan Yazıcıoğlu, merkezin kente kazandıracağı imkanları şu sözlerle özetledi: 'Bu merkez hem trafik sistemlerinin akışını düzenleyebilecek hem de güvenlik açısından şehrimizi takip etmemizi sağlayacak. Caddelerimizi, sokaklarımızı ve parklarımızı tek merkezden görebileceğiz. Tokat'ta yine bir ilke imza atıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.'

Trafik yönetimi ve akıllı sinyalizasyon:

Merkezde kullanılacak sensör ve kamera altyapısı ile kavşaklardaki araç yoğunluğu ve kuyruk uzunlukları ölçülecek; buna göre trafik ışıklarının süreleri dinamik biçimde ayarlanabilecek. Birbiriyle bağlantılı kavşaklarda güzergâh üzerindeki trafik hareketliliğine göre sinyalizasyon düzenlemeleri yapılacak. Belediyeden verilen hedefe göre akıllı trafik sistemi ve ulaşım düzenlemeleriyle kent trafiğinin yüzde 45 oranında rahatlatılması amaçlanıyor.

Acil müdahale ekiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak için ambulans, itfaiye ve diğer acil araçların geçiş güzergâhlarındaki trafik ışıklarına merkezden müdahale edilebilecek. Başkan Yazıcıoğlu, Dimes Kavşağı'nda planlanan dinamik kavşak uygulaması için Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlık nezdindeki onay sürecinin tamamlandığını, uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Sanayi Kavşağı ile Güneşli bağlantı yolundaki çalışmaların ise Tarım ve Orman Bakanlığı onayının ardından hizmete açılmasının planlandığı ifade edildi.

Parklar, araç takibi ve afet koordinasyonu:

Kentteki birçok parka yerleştirilen kameraların görüntüleri koordinasyon merkezinden canlı olarak izlenebilecek. Çevre kirliliği, kamu malına zarar verilmesi ve güvenliği ilgilendiren olumsuzluklar tespit edildiğinde ilgili ekipler hızla yönlendirilecek. Yazıcıoğlu, 'Zabıta ekiplerimizle koordineli çalışacak sistem sayesinde sorunlara daha kısa sürede müdahale edebilecek, ortak kullanım alanlarımızın korunmasını daha etkin şekilde sağlayabileceğiz' diyerek parkların korunmasına verilen önemi vurguladı.

Merkez üzerinden belediyeye ait araçların konumları ve görev güzergâhları takip edilecek; temizlik, bakım ve altyapı hizmetlerinde kullanılan araçların görev noktalarına ulaşıp ulaşmadıkları kontrol edilebilecek. Bu takip mekanizması, kaynak kullanımında verimliliği ve hizmet sürekliliğini artırmayı hedefliyor.

Afet durumlarında da merkezin görev alacağı belirtildi. Sel, taşkın, deprem, yangın ve yoğun kar yağışı gibi acil durumlarda belediye ekiplerinin sevk ve idaresi koordinasyon merkezinden sağlanacak. Yazıcıoğlu, geçmiş deneyimlerin hızlı koordinasyonun önemini gösterdiğini ifade ederek, 'Şehirdeki gelişmeleri tek merkezden takip ederek müdahale edilmesi gereken noktaları daha hızlı belirleyebilecek, ekiplerimizi ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirebileceğiz. Böylece farklı birimlerimiz arasındaki koordinoyu güçlendirecek ve müdahale süreçlerini daha etkin yönetebileceğiz' dedi.

Merkezde görev yapacak personelin eğitimlerinin sürdüğü, teknolojik altyapının yetişmiş insan kaynağıyla desteklenerek sistemden verimli şekilde yararlanılmasının hedeflendiği de bildirildi.

Tokat'ın trafik ve güvenliği yapay zekâ destekli koordinasyon merkezine emanet