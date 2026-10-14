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zirvede bakan kacır: bilimle üretimi artırma ve gençlere yatırım vurgusu

Bakan Kacır, ODTÜ'deki Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi'nde bu yılın ilk 9 ayında 9 bin 600 projeye 8,3 milyar lira destek verdiklerini açıkladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: İrem Özkan

zirvede bakan kacır: bilimle üretimi artırma ve gençlere yatırım vurgusu

odtü'de düzenlenen zirvede katılımcılar ve amaç

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ODTÜ'de gerçekleştirilen Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi'nde, bilimsel bilginin toplumun her kesimine ulaşmasını sağlamaya yönelik adımları paylaştı. Zirveye TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

projeler ve verilen destekler:

Kacır, TÜBİTAK'ın üniversitelerin, araştırmacıların ve sanayinin yenilikçi projelerini desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Yalnızca bu yılın ilk dokuz ayında 188 üniversite ve 2 bin 516 firma olmak üzere toplam 9 bin 600 projeye 8,3 milyar lira destek sağladık" dedi. Bu desteklerin, araştırma ve inovasyonda atılan çok boyutlu adımların bir parçası olduğu vurgulandı.

uzay, savunma ve yerli teknoloji vurgusu:

Kacır, savunma sanayii ve yeni nesil teknolojilerdeki kazanımlara dikkati çekerek ülkenin stratejik hamlelerinin güç çarpanı olduğunu söyledi. Konuşmasında TÜRKSAT 6A ile uydu teknolojilerinde küresel düzeyde ilk 11'e girildiğini, insanlı uzay bilim misyonuyla Ay'a yönelik hedeflerin devam ettiğini ve yerli otomobil Togg ile mobilitede somut başarılar elde edildiğini aktardı.

gençlik, etkinlikler ve topluma erişim:

Zirvede gençlerin desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı. Kacır, TEKNOFEST'lerin 2018'den beri düzenlendiğini ve geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu'ya "1 milyon 300 bin" katılım olduğunu belirtti. Ayrıca, gençlerin erken yaşta uygulamalı eğitim almasını sağlamak üzere kurulan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi ile bilimin tabana yayılması hedefleniyor.

bilim iletişimi, yayınlar ve bilim merkezleri:

Kamuoyuna erişim ve popüler bilimin yaygınlaştırılması konusunda bakanlık çalışmaları detaylandırıldı. Kacır, Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin yaklaşık 3 milyon abone

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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