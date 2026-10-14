Yapay zekâ ile tek merkez: Tokat'ın trafik ve güvenliği 7/24 izlenecek

Tokat'ta yapay zekâ destekli koordinasyon merkezi hizmete girdi

Tokat Belediyesi, trafik yönetimi, park gözetimi, belediye araçlarının takibi ve afetlerde ekip koordinasyonunu tek bir noktadan yürütecek yapay zekâ destekli 7/24 Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açtı. Merkez, Belediye Teknik Birimler Şantiyesi'nde kuruldu ve açılışını Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu gerçekleştirdi. Açılış programına başkan yardımcıları Hayri Korkmaz, Fuat İşeri, Recep Bozdemir ile birim müdürleri katıldı.

trafik yönetimi ve acil müdahale:

Merkezdeki sistemler, kavşaklara yerleştirilen sensörler sayesinde araç yoğunluğu ve kuyruk uzunluklarını ölçerek trafik ışıklarının sürelerini dinamik olarak ayarlayabilecek. Birbiriyle bağlantılı kavşaklarda güzergâh üzerindeki hareketliliğe göre sinyalizasyon düzenlemesi yapılması planlanıyor ve bu uygulamayla kent trafiğinin %45 oranında rahatlatılması hedefleniyor. Ayrıca ambulans, itfaiye ve diğer acil müdahale araçlarının geçiş güzergâhlarındaki trafik ışıklarına merkezden müdahale edilerek ekiplerin olay yerine ulaşımının hızlandırılması amaçlanıyor.

Başkan Yazıcıoğlu, Dimes Kavşağı'nda planlanan dinamik kavşak uygulamasının ilgili kurum onaylarının tamamlandığını, projenin kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Sanayi Kavşağı ile Güneşli bağlantı yolu çalışmalarının ise Tarım ve Orman Bakanlığı onay sürecinin ardından tamamlanacağı ifade edildi. Yazıcıoğlu, bu düzenlemelerin trafik akışını izleme ve müdahale kapasitesini artıracağını vurguladı.

parklar, araç takibi ve afet koordinasyonu:

Merkezden kentteki birçok parka yerleştirilen kameraların canlı görüntüleri izlenecek; çevre kirliliği, kamu malına zarar verilmesi ve güvenliği ilgilendiren olumsuzluklar tespit edildiğinde ilgili ekipler hızla yönlendirilecek. Yazıcıoğlu, sistemin zabıta ve diğer ekiplerle koordineli çalışarak ortak kullanım alanlarının korunmasını daha etkin hâle getireceğini söyledi.

Belediyeye ait araçların konumları ve görev güzergâhları merkez üzerinden takip edilecek. Temizlik, bakım ve altyapı hizmetlerinde kullanılan araçların görev noktalarına ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilerek hizmet verimliliği artırılacak. Merkezin aynı zamanda sel, taşkın, deprem, yangın ve yoğun kar yağışı gibi afet durumlarında ekiplerin sevk ve idaresinde kullanılacağı, geçmiş yaşanmış olayların hızlı koordinasyonun önemini gösterdiği belirtildi.

Yazıcıoğlu, "Şehirdeki gelişmeleri tek merkezden takip ederek müdahale edilmesi gereken noktaları daha hızlı belirleyebilecek, ekiplerimizi ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirebileceğiz" diyerek, sistemin birimlerle iletişimi güçlendirip müdahale süreçlerini etkinleştireceğini kaydetti. Merkezde görev alacak personelin eğitimlerinin sürdüğü ve teknolojik altyapının yetişmiş insan kaynağı ile destekleneceği vurgulandı. Tokat Belediyesi, bu adımla kent hizmetlerinde izleme ve müdahale kapasitesini merkezi ve yapay zekâ destekli yapıyla artırmayı hedefliyor.

TOKAT BELEDİYESİ TARAFINDAN TRAFİK YÖNETİMİ, PARKLARIN TAKİBİ, BELEDİYE ARAÇLARININ İZLENMESİ VE AFET KOORDİNASYONUNUN TEK NOKTADAN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA KURULAN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ 7/24 KOORDİNASYON MERKEZİ HİZMETE AÇILDI.