Tomarza’da hizmetin sesi buluştu: camiler ve din görevlileri haftası başladı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde Tomarza’da bir araya geliş

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programlar, ilçede görev yapmış emekli din görevlilerinin katıldığı bir kahvaltı ile başladı. Toplantıda sohbetler ve anılar paylaşılarak, din görevlilerinin hizmet yılları ve ilçeye katkıları gündeme getirildi.

emekli hocalarla kahvaltı:

İlçe Müftülüğü’nde gerçekleştirilen kahvaltıda emekli din görevlileri eski çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Katılımcılar, mesleki deneyimlerini paylaştı, görev yıllarına dair anıları tazeledi ve din hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Etkinlik sırasında İlçe Müftüsü Sami Özgün ve müftülük personeli de bulunanlarla yakından ilgilendi ve konuklarla sohbetler gerçekleştirdi.

kaymakam ziyareti ve teşekkür:

Kahvaltı sonrası emekli din görevlileri, İlçe Müftüsü Sami Özgün eşliğinde Tomarza Kaymakamı Selim Eser’i ziyaret etti. Kaymakam Eser, ilçeye yaptığı hizmetlerden ötürü emekli din görevlilerine teşekkür ederek, din görevlilerinin toplum içindeki rolüne vurgu yaptı. Ziyaret, ilçedeki etkinliklerin birbirini tamamlayan parçaları olarak değerlendirildi ve hafta boyunca düzenlenen faaliyetlerin önemine dikkat çekildi.

Etkinlikler; birlik, diyalog ve hizmet sürekliliğini öne çıkaran bir çerçevede sürdürüldü. Katılımcılar programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, organize edenlere teşekkür etti ve benzer etkinliklerin sosyal bağları güçlendirdiğini vurguladı.

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NDE DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA, İLÇEDE GÖREV YAPMIŞ EMEKLİ DİN GÖREVLİLERİ BİR ARAYA GELDİ.