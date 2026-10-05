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Tophane'nin galerileri yeniden gün yüzüne çıkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tophane'deki Bizans galerilerinde kazıları yeniden başlattı; restorasyon ve dijital sergi planlarıyla alanın bütüncül korunması hedefleniyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:52

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tophane'nin galerileri yeniden gün yüzüne çıkıyor

Tophane'de yeni kazı süreci başladı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Haşim İşcan Parkı'ndaki Bizans galerilerini yerinde inceledi. Başkan Vekili Biba'ya AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile belediye bürokratları eşlik etti. Denetimin ardından, kazı çalışmalarının yeniden başladığı ve alan için kapsamlı bir restorasyon hazırlığı yürütüldüğü açıklandı.

Başkan Vekili Biba, Bursa'nın 8 bin 500 yıllık çok katmanlı tarihine vurgu yaparak, bölgenin arkeolojik ve kentsel önemine dikkat çekti. Biba, "Biz şimdi yeni bir sürece adım atıyoruz" diyerek, çalışmaların koordinasyonunun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Müze Müdürlüğü tarafından sağlandığını ve kazıların Temmuz ayından itibaren yeniden başlatıldığını belirtti.

Galeri yapısı ve tarihî katmanlar:

Tophane'de 'Eski Saray' olarak anılan bölgede, alt kotta 10 ayrı mekândan oluşan galeriler bulunuyor. Üst bölümde ise Bizans, Osmanlı ve Hamidiye Gureba Hastanesi'ne kadar uzanan izler mevcut. Geçmişte yürütülen kazılarda Osmanlı, Bizans ve Geç Roma dönemleri ile birlikte Demir Çağ ve Arkaik döneme ait kalıntı ve buluntular tespit edilmişti; yeni çalışmalar bu katmanların daha ayrıntılı açığa çıkarılmasına odaklanacak.

Mirasın korunması ve ziyaretçi odaklı planlar:

Belediye, kazılar sürerken alanın çevre düzenleme ve restorasyon projesini eş zamanlı hazırlıyor. Projenin temel yaklaşımı, tarihi mirası korumak ve doğru restorasyon ilkeleri çerçevesinde alanı gün yüzüne çıkarmak olarak tanımlandı. Biba, galerilerde dijital sergi alanları oluşturulup oluşturulamayacağının değerlendirildiğini söyleyerek, teknolojik uygulamalarla ziyaretçi deneyiminin güçlendirilebileceğini vurguladı.

Projenin hedefi, Tophane'yi, Hisar'ı ve çevresindeki tarihî değerleri ayrı parçalar olarak değil, Bursa'nın hikâyesini birlikte anlatan bir bütün olarak ele almak. Başkan Vekili Biba, "Hedefimiz Tophane’yi, Hisar’ı ve çevresindeki tarihî değerleri birbirinden bağımsız noktalar olarak değil, Bursa’nın hikâyesini birlikte anlatan bütüncül bir miras alanı olarak ele almak" ifadeleriyle alanın kentsel hafızaya kazandırılacağını belirtti. Çalışmalar tamamlandığında bölgenin hemşehriler ve kent ziyaretçileri için önemli bir tarihle buluşma durağı olması amaçlanıyor.

Yerinde yürütülen arkeolojik kazılar ve eş zamanlı restorasyon planlaması, Tophane'nin hem bilimsel açıdan değerlendirilmesini hem de koruma-kullanma dengesi gözetilerek kente kazandırılmasını sağlayacak. Belediye yetkilileri, projenin ilerleyişi hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceklerini açıkladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, TOPHANE’DEKİ BİZANS GALERİLERİNDE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, TOPHANE’DEKİ BİZANS GALERİLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU VE KAZI ÇALIŞMALARININ YENİDEN BAŞLADIĞINI BELİRTEREK “BİZ ŞİMDİ YENİ BİR SÜRECE ADIM ATIYORUZ” DEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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