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Bulanık'ta gençler sporla buluştu, şenlikte rekabet ve neşe vardı

Bulanık'ta Geleneksel Spor Şenliği'nde öğrenciler Amatör Spor Haftası kapsamında voleybol, okçuluk, halat çekme ve mini parkurları deneyimledi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bulanık'ta gençler sporla buluştu, şenlikte rekabet ve neşe vardı

Bulanık ilçesinde geleneksel spor şenliği coşkusu

Muş’un Bulanık ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Spor Şenliği, Bulanık İlçe Stadyumu'nda öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, Bulanık Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edildi.

etkinlikler:

Gün boyu süren şenlikte öğrenciler voleybol, masa tenisi, mini parkur, okçuluk, futbol, halat çekme, matrak, basketbol, hedef halka atma, mini golf, şişme oyun parkurları, badminton, ayak tenisi, çuval yarışı ve yüz boyama gibi çok sayıda branşı deneyimleme imkânı buldu. Katılımcılar ilgi duydukları dallarda yarışarak hem takım ruhunu güçlendirdi hem de hareketli bir gün geçirdi.

öne çıkan anlar ve amaç:

Organizatörler, özellikle halat çekme, çuval yarışı ve mini parkur yarışmalarının renkli görüntülere sahne olduğunu belirtti. Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Akkaya, düzenlenen şenlikle çocukların ve gençlerin sporla buluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı ve şöyle dedi: "Amatör Spor Haftası kapsamında ilçemizde çocuklarımız ve gençlerimiz için Geleneksel Spor Şenliği düzenledik. Buradaki en önemli amacımız, öğrencilerimizin sporun farklı branşlarını tanımasını, hareketli bir gün geçirmesini ve sporla güzel bir bağ kurmasını sağlamak. Bugün öğrencilerimiz voleyboldan futbola, basketboldan okçuluğa, masa tenisinden badminton ve ayak tenisine kadar birçok farklı branşla tanışma fırsatı buldu. Biz çocuklarımızın sadece derslerinde değil, sosyal ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz".

Şenlik, öğrencilerin sportif ilgi alanlarını keşfetmeleri ve sosyal etkileşimlerini artırmaları açısından planlanan etkinliklerin odağında yer aldı.

MUŞ&#039;UN BULANIK İLÇESİNDE AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ‘GELENEKSEL SPOR...

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNDE AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ‘GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ’ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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