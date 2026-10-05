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Manavgat'tan Lyrbe'ye destek: kazılar için lojistik ve saha gücü sağlandı

Manavgat Belediyesi, Lyrbe Antik Kenti kazılarına lojistik ve personel desteği vererek çalışmaları sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Manavgat'tan Lyrbe'ye destek: kazılar için lojistik ve saha gücü sağlandı

Manavgat Belediyesi Lyrbe kazılarına yerinde destek verdi

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Lyrbe Antik Kenti kazı alanında incelemelerde bulundu. Belediye, arkeolojik çalışmaların düzenli ve verimli ilerlemesi için kazı ekibine lojistik destek sağlıyor; ayrıca çalışmaları engelleyen bölgelerin temizlenmesi amacıyla personel ve saha gücü desteği sunuyor.

Belediyenin sağladığı destek türleri:

Sağlanan destekler arasında malzeme ve taşımaya ilişkin lojistik kolaylıklar, kazı alanına erişimin düzenlenmesi ve örtü ile altyapı ihtiyaçlarının karşılanması yer alıyor. Belediye ekipleri, kazı sahasında engel teşkil eden bitki örtüsü ve hafif altyapı işlerini temizleyerek arkeologların işini kolaylaştırıyor. Bu destekler, kazı çalışmalarının kesintisiz sürmesine katkı sağlamak üzere planlanıyor.

Çalışmanın hedefleri ve yerel değer vurgusu:

Mehmet Çiçek, Lyrbe’nin "Manavgat’ın binlerce yıllık tarihine ışık tutan eşsiz bir miras" olduğunu belirterek, belediyenin desteğinin hem kültürel kimliğin korunmasına hem de kentin görünürlüğünün artmasına hizmet edeceğini söyledi. İncelemeye, Lyrbe Antik Kenti Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Başkanı Dr. Işıl Rabia Işıklıkaya Laubscher de eşlik etti ve kazı ekibine katkılarından dolayı teşekkürler iletildi.

Manavgat Belediyesi, lojistik ve insan kaynağı desteğini sürdüreceğini açıklayarak, kazıların bilimsel birikim ışığında ilerlemesine katkı sağlamayı ve bölgedeki tarihî değerlerin gün yüzüne çıkarılmasını desteklemeyi amaçlıyor.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AV. MEHMET ÇİÇEK, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI VE BİRİM...

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AV. MEHMET ÇİÇEK, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI VE BİRİM MÜDÜRLERİYLE BİRLİKTE LYRBE ANTİK KENTİ’NDE KAPSAMLI İNCELEMELERDE BULUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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