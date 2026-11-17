Tosya'da yolculuk bariyer ve direkte sonlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolu Çevlik köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Samsun istikametinde seyreden 27 GJ 278 plakalı kamyonetin sürücüsü A.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç önce bariyerlere çarptı, çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.A. yaralandı. Olayda can kaybı bildirilmedi; yaralananların durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaza yerinde müdahale:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahaleleri sonrası yaralılar çevredeki sağlık kuruluşuna nakledildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı ve burada tedavi altına alındılar.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak polis ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, kazanın oluş şekli ve olası etkenleri yönünden delil toplama ve görgü tanığı ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücülerin hız, yol ve araç durumuna dikkat etmelerinin önemine vurgu yaparken, olayla ilgili gelişmeler geldikçe resmi kanallardan bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Kastamonu’da kamyonet önce bariyerlere, sonra direğe çarptı: 2 yaralı