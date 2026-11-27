Trabzon şehir hastanesinde son hazırlıklar sürdü

Trabzon'da yapımı büyük ölçüde tamamlanan şehir hastanesinde hasta kabulü öncesi çalışmalar hızlandı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanı üzerinde, yaklaşık 5 bin fore kazık üzerine inşa edilen tesisin iç donanımı ve tıbbi cihazların yerleştirilmesi sürüyor; çevre düzenlemesi de son aşamaya geldi.

çalışmalarda son durum:

Hastanenin 900 yatak kapasiteyle planlandığı belirtiliyor. Sağlık kampüsünde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane bulunacak. Yetkililer, tesisin devreye alınmasıyla Trabzon'daki yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve Trabzon Valisi Tahir Şahin yaptıkları incelemeler ve koordinasyon toplantısı sonrasında basına bilgi verdi. Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımız koordinesinde hummalı bir çalışma var. Son günlere yaklaştıkça iyice heyecanlanıyoruz" dedi ve altyapı ile bağlantı hatlarına ilişkin çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

kademeli açılış planı ve morfoloji bölümü:

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, hastanede ilk hasta kabulü 30 Kasım itibarıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümlerinin poliklinik hizmetiyle başlayacak. Tam teşekküllü hizmete geçişin ise 2027 yılının Şubat-Mart dönemine kadar kademeli olarak tamamlanmasının amaçlandığı aktarıldı.

Karaismailoğlu ayrıca morfoloji bölümüne ilişkin yatırım planlarının sürdüğünü, morfoloji binası için 2027 yılı yatırım programı ilan edildikten sonra sürecin başlayacağını belirtti. Otopark alanlarının genişletilmesi ve kampüs içindeki cami yeri gibi eksiklerin hafta sonuna kadar tamamlanacağı, ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları polikliniklerinin hizmete başlayacağı kaydedildi.

TRABZON’DA YAPIMI BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANAN 900 YATAK KAPASİTELİ ŞEHİR HASTANESİ’NDE HASTA KABULÜ ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR.