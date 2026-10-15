Trabzon'da kale surları 124 milyon lirayla restorasyona hazırlanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarihi surları yeniliyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi sınırları içindeki tarihi kale surlarının restorasyonu, çevre düzenlemesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanan proje için sözleşme imzalandı ve yer teslimi gerçekleştirildi. İhale bedeli 124 milyon 360 bin TL olan çalışmayla bölgenin tarihi dokusu güçlendirilecek ve ziyaretçilere daha işlevsel bir ortam sunulacak.

Projenin kapsamı:

Çalışma kapsamında sur çevresinde kapsamlı peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılacak, zemin iyileştirme ve kaplama uygulamaları gerçekleştirilecek. Yaya yolları düzenlenerek ulaşılabilirlik artırılacak; yürüyüş güzergahları, oturma birimleri ve seyir terasları oluşturulacak. Ziyaretçilere farklı perspektifler sunmak amacıyla cam balkonlar inşa edilecek ve alan genelinde mimari aydınlatma uygulanarak tarihi cepheler vurgulanacak.

Ayrıca bilgilendirme panoları ve kiosklarla ziyaretçilerin tarihi çevreyi daha iyi tanımasına katkı sağlanacak. Proje, çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle birlikte gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak bölgenin bütüncül bir yaklaşımla yenilenmesini hedefliyor.

İkinci etap uygulamaları:

Projenin 2. etap çalışmaları, 1. Etap Sur Duvarı Restorasyonu sırasında batı cephesinde duvarla bağlantısı kesilen zemin dolgu alanının kontrollü kazı ile düzenlenmesini içeriyor. Bu alanlarda yürüyüş güzergahları ve oturma birimleri planlanırken cam balkonlarla ziyaretçilere çevreyi farklı açılardan deneyimleme imkânı sunulacak. Tüm düzenlemeler, alanın özgün dokusunu gözeten bir tasarımla hayata geçirilecek.

Çalışmalar sırasında peyzaj uygulamaları ve altyapı iyileştirmeleri de eş zamanlı yürütülecek; böylece bölge hem görsel hem de kullanım açısından daha düzenli hale getirilecek.

Sur ve burçlarda restorasyon:

Tarihi sur ve burçlarda yapısal onarım ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılacak. Kısmi söküm gerektiren, ayrışmış veya taşıyıcılığını yitirmiş bölümler özgün malzeme ve geleneksel duvar örgü tekniklerine uygun şekilde yeniden örülerek tamamlanacak. Projede ayrıca yaya güzergahları dengeli bir aydınlatma sistemiyle donatılarak güvenli ve konforlu kullanım amaçlanıyor.

Mimari aydınlatma ile sur cepheleri gece görünürlüğü açısından öne çıkarılacak; bu sayede hem koruma hem de tanıtım amaçlı bir yaklaşım benimsenmiş olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Trabzon, köklü tarihi ve kültürel mirasıyla önemli bir şehir. Bu mirası korumak, gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak ve hemşehrilerimizin yanı sıra kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin de bu değerleri daha yakından tanımasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazarkapı Mahallemizdeki tarihi kale surlarımızda hayata geçireceğimiz bu projeyle yapının korunmasına yönelik restorasyon çalışmalarını çevre düzenlemesi, peyzaj ve aydınlatma uygulamalarıyla bir arada ele alıyoruz. Yaya yolları, seyir terası ve dinlenme alanlarıyla tarihi çevreyi daha düzenli ve erişilebilir hale getirirken surlarımızın özgün dokusunu da koruyacağız. Amacımız, Trabzon’un tarihine sahip çıkarken kentimizin kültürel zenginliğini daha görünür kılmak ve bu değerleri geleceğe taşımaktır".

Projeyle birlikte bölgenin tarihi değeri korunurken ziyaretçi deneyimi iyileştirilecek; bu sayede Pazarkapı Mahallesi'ndeki kale surları hem korunan bir miras hem de kent yaşamının içine entegre edilen bir kamusal alan haline getirilecek.

TRABZON'UN ORTAHİSAR İLÇESİ PAZARKAPI MAHALLESİ’NDEKİ TARİHİ KALE SURLARININ RESTORASYONU, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE AYDINLATILMASI İÇİN 124 MİLYON 360 BİN TL’LİK PROJE HAZIRLANDI. PROJE KAPSAMINDA YÜRÜYÜŞ YOLLARI, SEYİR TERASI, CAM BALKONLAR VE OTURMA ALANLARI OLUŞTURULACAK. TARİHİ SUR VE BURÇLAR ONARILIRKEN MİMARİ AYDINLATMA VE PEYZAJ ÇALIŞMALARIYLA BÖLGENİN TARİHİ DOKUSU ÖN PLANA ÇIKARILACAK.