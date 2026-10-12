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Pelitözü Gölpark'ta köfte, müzik ve yeni dostluklar

Bilecik'te Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen 'Gelin Tanış Olalım' etkinliğinde yurt öğrencileri ekmek arası köfte ve müzik eşliğinde şehir kültürünü keşfetti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Pelitözü Gölpark'ta köfte, müzik ve yeni dostluklar

etkinlikte öğrencilerle bir araya gelindi:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen program, yurtlarda kalan öğrencileri bir araya getirdi. Bilecik’teki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı etkinlikte gençler, şehrin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

köfte ve müzik molası:

Programda katılımcılara ekmek arası köfte ikram edildi; gençler açık havada sohbet edip birlikte yemek yedikten sonra etkinlik alanında vakit geçirerek kaynaştı. Sahne alan Gençlik Merkezi müzik ekibi ise çaldığı şarkılarla programa renk kattı ve öğrenciler şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

amaçlar ve katılımcıların kazanımları:

Ramazan Demir, etkinliğe katılarak projenin hedeflerini şöyle özetledi: "Gençlerimizin şehrimizi tanımalarını, yeni dostluklar kurmalarını ve birlikte güzel anılar biriktirmelerini önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin sosyal hayatlarına katkı sağlamayı ve gençlerimiz arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlıyoruz".

Etkinlik, hem öğrenciler arasında sosyal bağların güçlenmesine hem de gençlerin kent kimliğini ve çevresini tanımasına yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

BİLECİK&#039;TE GENÇLERE KÖFTE MOLASI

BİLECİK'TE GENÇLERE KÖFTE MOLASI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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