Malatya Yeşilyurt kupada siirt'i 3-1 yenerek tur atladı

maç özeti:

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Malatya Yeşilyurt Spor, Gelecek Siirt Futbol Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Karşılaşma, özellikle ikinci yarıda gelişen olaylarla dikkat çekti; ev sahibi ekip Muhammed Enes Yılmaz'ın golü ile öne geçti ve rakibin iki kendi kalesine attığı gol turu perçinledi.

Maçın ilk golü 34. dakikada Muhammed Enes Yılmaz tarafından kaydedildi. İkinci yarıda 52. dakikada Siirtli oyuncu Güray Fırat kendi kalesine topu gönderince skor 2-0'a geldi. Konuk ekip maçın son bölümünde 89. dakikada Oğuz Kağan Çelik ile farkı bire indirse de, 90. dakikada Ahmet Taşın kendi kalesine attığı son gol maçın skorunu belirledi: 3-1.

önemli anlar ve disiplin:

Maç boyunca hakem triosu Abdülkadir Aslan, Kadir Kara ve Sabır Sultanoğlu görev yaptı. İki takımda da dikkat çeken kartlar çıktı; Gelecek Siirt'ten Ömer Akar, Güney Fırat ve Yasin Elmas sarı kart görürken, Malatya Yeşilyurt'tan Enes Nalbantoğlu da sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşma yer yer sertlikler ve sıkı markajlarla geçti, sonucun belirlenmesinde hatalı anlar da rol oynadı.

kadrolar ve değişiklikler:

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü sahaya Hacı Ramazan Özkanlı, Furkan Çolak, Kadir Can Gündoğdu, Enes Nalbantoğlu, Muhammed Enes Yılmaz, Mustafa Alşimşek, Yiğit Ulaş, Mert Göze, Aykut Sarıdoğan, Berkay Kumlu ve Ümitcan Ekşi on biriyle çıktı. Maç içinde Admir Carlos Balat (65'), Ensar Duman (78'), Mustafa Umt Zaif (90'), Zeki Görkem Koca (90') ve Eyüp Değirmenci (78') oyuna giren isimler oldu.

Gelecek Siirt Futbol Spor Kulübü ise Ahmet Taş, Yasin Elmas, Muhammed Ali Kurt, Yahya Bengi, Ömer Akar, Baran Alakuş, Arif Bostancı, İbrahim Halil Öner, Taha Yasir Poyaz, Hasan Yusuf Çetiner ve Güray Fırat ilk 11'iyle mücadele etti. Değişiklikler arasında İbrahim Halil Eres (52'), Yunus Derman Sarcan (70') ve Ömer İrge ile Oğuz Kağan Çelik (88') yer aldı.

Malatya Yeşilyurt Spor'un galibiyeti, kulübü kupada bir üst tura taşıdı. Karşılaşma raporu, ev sahibinin hücum etkinliği ile rakibin son anlardaki savunma hatalarının sonucu belirlediğini ortaya koyuyor.

Stat: Yeni Malatya | Hakemler: Abdülkadir Aslan, Kadir Kara, Sabır Sultanoğlu

TFF 3. LİG 3. GRUP TAKIMLARINDAN MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPA 2. TUR ELEME MAÇINDA GELECEK SİİRT FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NÜ 3-1 YENEREK BİR ÜST TURA ADINI YAZDIRDI.