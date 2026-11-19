Saha incelemesinin odağı:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile Kaymakam Ömer Sirkeci ve beraberlerindeki teknik ekip, Zaviye Mahallesi'nde trafik sorunlarını yerinde değerlendirmek üzere saha incelemesi gerçekleştirdi.

Ekip, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yükünün ilçedeki günlük ulaşımı nasıl etkilediğini tespit etmeye ve bu etkiye karşı kalıcı çözüm üretmeye odaklandı. İnceleme sırasında mevcut akış ve güvenlik riskleri yerinde gözden geçirildi.

İstişare ve planlama süreci:

Belediye ile kaymakamlık temsilcileri teknik ekiplerle birlikte, bölgedeki trafik akışını rahatlatacak ve ulaşım güvenliğini artıracak düzenlemeler üzerine istişarelerde bulundu. Görüşmelerde, uygulama öncelikleri ve çalışma takvimi hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Darende Belediyesi'nin ilçe ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımı çerçevesinde yürütülen bu çalışmaların, mahalle sakinlerinin günlük ulaşımını rahatlatması ve trafik güvenliğini artırması hedefleniyor.

DARENDE’DE TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM İÇİN SAHA İNCELEMESİ YAPILDI