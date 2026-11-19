Büyükkılıç 183. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen 183. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına iştirak etti. Toplantı AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi; Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar da eşlik etti.

toplantıda iletilen mesajlar:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilat çalışmalarına ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu; AK Parti teşkilatlarının 81 il ve 922 ilçede vatandaşlarla aktif şekilde çalıştığını vurguladı. Erdoğan, partiye katılan belediye başkanlarını selamlayarak, 'AK Parti ailemize katılan büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bu çatı altında güzel hizmetler yapmayı Rabbim hepimize nasip eylesin' ifadelerini kullandı.

Ankara görüşmeleri ve Kayseri gündemi:

Toplantı öncesi ve sonrasında Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri yönetimiyle birlikte Ankara’da bir dizi temas gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan ile bir araya gelinerek Kayseri’de devam eden hizmetler ve planlanan projeler ele alındı.

Görüşmelerde, Kayseri’nin öncelikli ihtiyaçları, yerel yönetim hizmetlerinin koordinasyonu ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak proje adımları üzerinde istişareler yapıldı. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusal ve uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini belirterek toplantının ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA ANKARA’DA DÜZENLENEN 183. GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI’NDA YER ALDI.