Başkan ziyaretleri ve esnafa temas:

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Esnafla sohbet eden Ulutaş, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Bahri Mahallesi'nde değerlendirme:

Meclis üyeleri ve başkan yardımcısıyla birlikte Bahri Mahallesi’ni ziyaret eden Ulutaş, mahallede ihtiyaç duyulan çalışmaları yerinde inceledi. Görüşmelerde vatandaşların talepleri doğrultusunda mahallenin eksiklerinin giderilmesi ve hizmetlerin ulaştırılmasına öncelik verileceği ifade edildi.

Yukarı Örükçü Mahallesi'nde yol çalışmaları:

Yukarı Örükçü Mahallesi’nde muhtar ile birlikte devam eden çalışmalar incelendi. Ulutaş, mahallede toplam 4 kilometrelik yol çalışmasının tamamlandığını kaydetti ve çalışmaların devam ederek vatandaşların ulaşımını daha konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başkan Ulutaş’ın ziyaretleri, ilçe genelinde ihtiyaçlara hızlı yanıt verme ve hizmetleri yerinde takip etme yaklaşımının sürdüğünü gösteriyor; yetkililer talepleri takip edip çözüme kavuşturmak için çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

AKÇADAĞ’DA ESNAF VE MAHALLE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR