Recep Bentli mazbatasını aldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Recep Bentli, mazbatasını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan teslim aldı. Törenin ardından yaptığı açıklamada Bentli, kendisine bu görevleri yeniden tevdi edenlere teşekkür etti ve yeni döneme ilişkin önceliklerini paylaştı.

göreve yeniden atanmanın mesajı:

Rektör Bentli, atamasına vesile olanlara özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a şükranlarını sundu. Yeniden göreve gelmiş olmanın sorumluluğunu vurgulayan Bentli, mazbata tesliminin kurum için yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını belirtti.

yeni dönemde öncelikler ve hedefler:

Bentli, üniversitenin adını taşıyan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yeniliğe açıklığını, girişimciliğe verdiği değeri ve dünyaya açılma vizyonunu çalışmalarına yansıtmayı amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerin fikirlerini hayata geçirebilecekleri imkânları artırmanın öncelikli hedefler arasında olduğunu ifade etti.

Rektör, geride kalan dört yıllık süreçte üniversiteye emek veren tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek, yeni dönemde MTÜ’nün akademik ve idari kadrosuyla birlikte Malatya’ya ve ülkeye değer katacak bilimsel çalışmalar yürütmeye devam edeceğini vurguladı. Bentli, yerel ihtiyaçlara yönelik bilimsel katkının artacağını ve üniversitenin hem bölge hem de uluslararası alanda etkinliğinin yükseltileceğini dile getirdi.

MTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. RECEP BENTLİ MAZBATASINI YÖK BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’DAN ALDI