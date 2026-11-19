Antalya'da COP31'de 2035 hedefleri

Antalya'da devam eden COP31 oturumlarında Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan uygulama paketi, 2035 yılı için belirlenen gönüllü küresel hedefleri ve bu hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik yatırım ve iş birliği mekanizmalarını merkezine aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 İcra Direktörü Fatma Varank, toplantılarda elektrik kullanımının payının artırılmasına yönelik ortak taahhüdün önemine vurgu yaptı.

Elektrifikasyon taahhüdü ve yatırım boyutu:

Toplantılarda öne çıkan hedeflerden biri, küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması taahhüdü oldu. Varank, bu hedefin taraflar ve paydaşlarla yürütülen kapsamlı istişareler sonucu belirlendiğini aktardı ve '35'e 35 küresel elektrifikasyon taahhüdü' ifadesiyle ortak yönelim ortaya kondu.

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, elektrifikasyon paketinin şebekeler, ulaştırma, binalar ve sanayi alanlarını kapsadığını belirtti. Net Sıfır için Elektrik Hizmetleri İttifakı (UNEZA) üyelerinin şebeke, yenilenebilir enerji ve depolama alanlarındaki toplam yıllık yatırım planlarının en az 156 milyar dolar'a ulaştığını vurguladı ve bu yatırımların enerji maliyetlerini düşürerek enerjiye erişimi kolaylaştıracağına dikkat çekti.

Atık yönetimi, binalar ve dirençlilik hedefleri:

Varank, Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı kapsamında ülkelerin sanayi projelerini yatırıma hazır hale getirme çalışmalarının yürütüldüğünü; en az gelişmiş ülkeler için yeşil sanayileşme kolaylaştırma mekanizmasının başlatıldığını söyledi. Antalya Yapay Zeka Taahhüdü ile yapay zekanın iklim eylemlerinde sorumlu kullanımının amaçlandığı ifade edildi ve küresel döngüsel malzeme kullanım oranının 2035'e kadar en az yüzde 15'e çıkarılması hedeflendi.

Atık sektöründen kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar İstanbul Sıfır Atık Platformu üzerinden yürütülüyor. Varank, küresel yıllık belediye katı atık üretimindeki öngörülen artışın 2035'e kadar en az yarıya indirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ayrıca Enerji Verimli Binalar için Antalya Mutabakatı ile küresel bina stokunun işletme enerji yoğunluğunun 2020 seviyelerine kıyasla 2035'e kadar en az yüzde 25 azaltılması ortak amaç olarak kondu.

Finansman, uygulama ve izleme:

Belediyelere iklim dirençliliği projeleri hazırlama ve finansmana erişim desteği sağlamak için Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Mekanizması (SURF) başlatıldı. Tarım, su yönetimi ve iklim uyumunu bir araya getiren Turkuaz Nexus girişimi ile dirençli sağlık sistemlerine yönelik çalışmalar da gündemde yer aldı. Varank, iklim yatırımlarını hızlandırmak için İklim Uygulama Köprüsü'nü büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ana Toni, COP30'da sunulan 120 eylem planı'nın 104'üne ilişkin ilerleme raporu alındığını ve Küresel İklim Eylemi Gündemi'nin uygulama aşamasına geçildiğini aktardı. Toni, koalisyonlar, sivil toplum, özel sektör, kadınlar ve yerli halkların bu süreçte birlikte çalıştıklarını vurguladı ve ilerlemelerin şeffaf biçimde izlenmesinin önemine dikkat çekti.

David Higgins, uygulamanın ancak sahada pratik politikalarla gerçekleşeceğini belirterek hükümetler ile sanayi kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Higgins ayrıca Pasifik ada ülkelerinin ve okyanuslara yönelik çalışmaların COP31 gündeminde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantılarda ayrıca yenileyici tarım programlarının 116 ülkede, 66 milyon hektarlık alanda ve yaklaşık 2,3 milyar dolarlık yatırımla sürdürüldüğü, gelişmekte olan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişiminin kolaylaştırılması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, taahhütlerin yatırıma ve altyapıya dönüşmesinin halk tarafından hissedilen somut iyileşmelere yol açacağı ortak kanaatinde.

COP31'de 2035 hedefleri: Elektrifikasyonda yüzde 35, binalarda enerji yoğunluğunda yüzde 25 azalma