Trafik lambasında beklenmedik çaba

Elazığ merkez İcadiye Mahallesi'ndeki bir kavşakta, üzerine konan bir karga gagasındaki cevizi kırmak için trafik lambasına vurmaya çalıştı.

olayın gelişimi:

Karga, trafik ışıklarının üzerine konduktan sonra cevizi kırmak amacıyla lambanın yüzeyine birkaç kez vurdu. Kısa süreli çabanın ardından karga, cevizi gagasına alarak bölgeden uzaklaştı.

kayıt ve görgü tanığı:

Olay, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı. Görüntüler, karganın nesneyle kurduğu etkileşimi ve ayrılış anını belgeledi.

ELAZIĞ’DA TRAFİK LAMBASININ ÜZERİNE KONAN BİR KARGA, GAGASINDA TAŞIDIĞI CEVİZİ LAMBAYA VURARAK KIRMAYA ÇALIŞTI