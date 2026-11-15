Adapazarı'nda eski eş şüphesiyle iki kişi bacaklarından vurularak yaralandı

Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1423. Sokak'ta silahlı saldırı

Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1423. Sokak'taki bir sitenin önünde meydana gelen olayda, iki kişi bacaklarından vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre saldırıda yaralananların isimleri B.N.D. (27) ve E.Ç. (19) olarak kaydedildi.

olayın gelişimi:

Saldırının, B.N.D.'nin eski eşi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Olay sırasında bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan iki kişi, olay yerinde kanlar içinde kaldı ve saldırgan ise bölgeden kaçtı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; her iki kişinin de bilinçlerinin açık ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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