Dolar 50,3457 +0,13%
Euro 55,5500 -0,12%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,56 +0,03%
EUR/USD 1,1031 -0,25%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Adapazarı'nda eski eş şüphesiyle iki kişi bacaklarından vurularak yaralandı

Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1423. Sokak'ta bir kişi, iddiaya göre eski eşinin bulunduğu yerde B.N.D. (27) ile E.Ç.'yi (19) bacaklarından vurdu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 22:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adapazarı'nda eski eş şüphesiyle iki kişi bacaklarından vurularak yaralandı

Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1423. Sokak'ta silahlı saldırı

Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1423. Sokak'taki bir sitenin önünde meydana gelen olayda, iki kişi bacaklarından vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre saldırıda yaralananların isimleri B.N.D. (27) ve E.Ç. (19) olarak kaydedildi.

olayın gelişimi:

Saldırının, B.N.D.'nin eski eşi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Olay sırasında bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan iki kişi, olay yerinde kanlar içinde kaldı ve saldırgan ise bölgeden kaçtı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; her iki kişinin de bilinçlerinin açık ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKARYA&#039;NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE GERÇEKLEŞEN SİLAHLI SALDIRIDA 2 KİŞİ BACAKLARINDAN YARALANDI. ATEŞ...

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE GERÇEKLEŞEN SİLAHLI SALDIRIDA 2 KİŞİ BACAKLARINDAN YARALANDI. ATEŞ AÇAN ŞAHSIN ESKİ EŞİ VE YANINDAKİ KİŞİYİ BACAKLARINDAN YARALADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nevşehir'de yola çıkan ata çarpan otobüste yedek şoför yaşamını yitirdi
images

Nevşehir'de otobüsün ata çarpması: yedek şoför hayatını kaybetti
images

Düğün salonunda arbede: iki kişi yaralandı, ekipler müdahale etti
images

Gece yarısı Doğukent'te plakasız motosiklet yayaya çarptı: üç ağır yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nevşehir'de otobüsün ata çarpması: yedek şoför hayatını kaybetti

Düğün salonunda arbede: iki kişi yaralandı, ekipler müdahale etti

Saha dışı karar: Sakaryaspor Ümit Bozkurt ile vedalaştı

Gece yarısı Doğukent'te plakasız motosiklet yayaya çarptı: üç ağır yaralı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı