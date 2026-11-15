Nevşehir'de otobüsün ata çarpması: yedek şoför hayatını kaybetti

kaza kayseri-nevşehir yolu üğrüp sarıhıdır kavşağında gerçekleşti

Kayseri'den İzmir'e sefer yapan Yeni Aksaray Turizm firmasına ait 07 BYG 317 plakalı yolcu otobüsü, Nevşehir istikametine seyir halindeyken Ürgüp Sarıhıdır kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at telef olurken, otobüste de maddi hasar oluştu.

yaralılar ve sağlık müdahalesi:

Kazada otobüs şoförü O. A., yedek şoför Abdullah Gül ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptı ve yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yedek şoför Abdullah Gül, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüs şoförü O. A. ile diğer yolcunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

araç hasarı ve soruşturma:

Kazanın ardından otobüste belirgin maddi hasar oluşurken, atın telef olması bölgedeki dikkat çeken unsurlardan biri oldu. Olayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri inceleme başlattı; kazanın oluş nedeni ve sorumlulukların belirlenmesi için tanık ifadeleri ile teknik inceleme yapılacak.

Nevşehir’de yolcu otobüsü ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı