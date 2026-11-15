Dolar 50,3433 +0,12%
Euro 55,5763 -0,07%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,26 +0,03%
EUR/USD 1,1031 -0,25%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Nevşehir'de otobüsün ata çarpması: yedek şoför hayatını kaybetti

Kayseri-Nevşehir yolunun Sarıhıdır kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan ata çarpan yolcu otobüsünde, yedek şoför Abdullah Gül hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 23:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Nevşehir'de otobüsün ata çarpması: yedek şoför hayatını kaybetti

kaza kayseri-nevşehir yolu üğrüp sarıhıdır kavşağında gerçekleşti

Kayseri'den İzmir'e sefer yapan Yeni Aksaray Turizm firmasına ait 07 BYG 317 plakalı yolcu otobüsü, Nevşehir istikametine seyir halindeyken Ürgüp Sarıhıdır kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at telef olurken, otobüste de maddi hasar oluştu.

yaralılar ve sağlık müdahalesi:

Kazada otobüs şoförü O. A., yedek şoför Abdullah Gül ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptı ve yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yedek şoför Abdullah Gül, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüs şoförü O. A. ile diğer yolcunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

araç hasarı ve soruşturma:

Kazanın ardından otobüste belirgin maddi hasar oluşurken, atın telef olması bölgedeki dikkat çeken unsurlardan biri oldu. Olayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri inceleme başlattı; kazanın oluş nedeni ve sorumlulukların belirlenmesi için tanık ifadeleri ile teknik inceleme yapılacak.

Nevşehir’de yolcu otobüsü ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir’de yolcu otobüsü ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da asayişi artıran dar alan hamlesi: müdür sahada
images

Yayla yangını Bolu Kındıra'da ev ve ahırlar kül oldu
images

Bursa'da Sağlıklı Yaşam Parkı'nda gece sessizliği ihlal edildi: megafonla uyarı...
images

Karacabey'de yola yayılan zeytinler kazaya yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da asayişi artıran dar alan hamlesi: müdür sahada

Yayla yangını Bolu Kındıra'da ev ve ahırlar kül oldu

Karacabey'de yola yayılan zeytinler kazaya yol açtı

Bursa'da Sağlıklı Yaşam Parkı'nda gece sessizliği ihlal edildi: megafonla uyarı anları kayda geçti

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı