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Nevşehir'de yola çıkan ata çarpan otobüste yedek şoför yaşamını yitirdi

Nevşehir'de yolcu otobüsünün aniden yola çıkan ata çarpması sonucu yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi; otobüs şoförü ve bir yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 23:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nevşehir'de yola çıkan ata çarpan otobüste yedek şoför yaşamını yitirdi

kaza haberinin özeti:

Nevşehir'de Kayseri yönünden İzmir istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünün aniden yola çıkan bir ata çarpması sonucu meydana gelen kazada, at telef oldu ve otobüste bulunan yedek şoför hayatını kaybetti. Olayda otobüs şoförü ile bir yolcu yaralandı.

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Kayseri-Nevşehir yolu Ürgüp Sarıhıdır kavşağı yakınlarında, Ulaşlı ve Çökek köyleri bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yeni Aksaray Turizm firmasına ait 07 BYG 317 plakalı otobüs, Nevşehir istikametine seyir halindeyken aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle at telef oldu ve araç ile yolcular üzerinde hasar oluştu.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan yedek şoför Abdullah Gül, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otobüs şoförü O.A. ile bir yolcunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili resmi makamlarca inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE YOLCU OTOBÜSÜNÜN ANİDEN YOLA ÇIKAN BAŞI BOŞ ATA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

NEVŞEHİR’DE YOLCU OTOBÜSÜNÜN ANİDEN YOLA ÇIKAN BAŞI BOŞ ATA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YEDEK ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ, OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE 1 YOLCU YARALANDI. KAZADA AT DA TELEF OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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