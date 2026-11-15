Düğün salonunda arbede: iki kişi yaralandı, ekipler müdahale etti

düğün salonunda kavga:

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda, iddiaya göre gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavgaya son verildi ve darbedilen 2 kişi hastane kaldırılmak üzere güvenli alana alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne nakledildi.

soruşturma sürüyor:

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik ve kamu düzenini sağlamaya yönelik uygulamalar ile olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİ DUAÇINARI MAHALLESİ’NDE BİR DÜĞÜN SALONUNDA ÇIKAN KAVGADA İKİ KİŞİ DARP NETİCESİNDE YARALANDI. POLİSİN MÜDAHALESİYLE SONLANDIRILAN KAVGANIN ARDINDAN YARALILAR, HASTANEYE KALDIRILDI.